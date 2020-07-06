Ученые создали “мембрану на чипе”, которая поможет найти вакцину от Covid-19

Ученые разработали “мембрану на чипе” на основе клеток, которая позволяет непрерывно отслеживать, как лекарства или другие факторы взаимодействуют с ними.

Эту мембрану использовать для тестирования потенциальных вакцины от коронавируса.

Чип имитирует клеточные стенки, которые сохраняют функциональность клеточной мембраны. Их можно успешно использовались для контроля активности ионных каналов и белков в клетках человека, что и есть мишенью для лекарств.

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Клеточные мембраны играют центральную роль в биологической передачи сигналов. Разработка ученых использует электронный чип для измерения любых изменений в мембране. Это позволяет ученым понять, как она взаимодействует с внешним миром.

Коронавирус может поражать мозг

Вирус Covid-19 может поражать клетки мозга, что может привести к неврологическим осложнениям. К такому выводу пришли ученые из университета Джона Хопкинса.

Они провели эксперимент, в котором использовали мини-мозг с стволовых клеток человека. У него успешно подсадили коронавирус. Тем самым обнаружили, что клетки мозга могут быть поражены инфекцией.

В начале эпидемии в китайском Ухане, 36% инфицированных пациентов испытывали неврологические симптомы, такие как нарушение сознания и головокружение.

Источник: Eurek Alert