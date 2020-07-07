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Факты / Lifestyle

Язвы и потеря вкуса: ученые назвали новые симптомы коронавируса (ДОКУМЕНТ)

Новые симптомы коронавируса обнаружили ученые Бразильского университета — вирус может поражать полость рта.

Из-за Covid-19 во рту могут появляться язвы и воспалительные процессы, человек может испытывать неприятные ощущения и потерять вкус.

Такие вторичные симптомы возникают из-за ослабления иммунитета, считают исследователи. Кроме того, их могут вызвать лекарственные средства — такая реакция организма может быть побочным эффектом.

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В частности, такие симптомы появились у одного пожилого мужчины, у него обнаружили глубокие трещины и язвы во рту.

Ученые опубликовали симптомы коронавируса по дням.

С первого по четвертый день у человека повышается температура, может появиться боль в мышцах, сухой кашель, тошнота и диарея.

С пятого по шестой день — у больного осложняется дыхание, с седьмого дня — инфицированному становится трудно дышать, его состояние критическое, с восьмого — его легкие могут перестать нормально работать. В эти дни тяжелых больных чаще всего подключают к аппаратам ИВЛ.

Источник: International Journal of Infectious Diseases

Фото: Dreamstime

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