4 причины, почему люди с Covid-19 могут не ощущать опасной нехватки кислорода

По сообщениям различных средствах массовой информации, включая Science, мировых врачей озадачила одна особенность Covid-19, которая “считается нарушением базовой биологии”.

Речь идет о случаях, когда, несмотря на низкий уровень кислорода в крови, который опасен для жизни, некоторые пациенты не ощущают никаких проблем или даже одышки.

— В некоторых случаях пациент чувствует себя комфортно и пользуется телефоном в тот момент, когда врач собирается подключить пациента к аппарату ИВЛ, — сказал профессор Чикагского университета Лойолы доктор Мартин Дж. Тобин.

Почему пациенты с Covid-19 не замечают гипоксемии

Медики сначала измеряют уровень кислорода при помощи пульсоксиметра.

— Хотя пульсоксиметр является удивительно точным, когда показания кислорода высоки, он заметно преувеличивает серьезность низкого уровня кислорода, когда показания низкие, — объяснил Тобин.

Профессор также отметил, что мозг может не сразу распознать, что уровень кислорода в крови снизился, ведь мозг не реагирует, пока уровень кислорода не упадет до очень низкого уровня — и в этот момент пациент, как правило, начинается одышка.

Кроме того, более половины пациентов с тихой гипоксемией также имели низкий уровень углекислого газа, что, по мнению доктора Тобина, могло бы снизить эффект низкого уровня кислорода в крови.

— Также, возможно, что коронавирус оказывает своеобразное воздействие на то, как организм ощущает низкий уровень кислорода, — сказал доктор Тобин, полагая, что это может быть связано с отсутствием запаха, которое испытывают многие пациенты с Covid-19.

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Какие клетки поражает коронавирус

Исследования из Англии и других стран ЕС показали, что коронавирус цепляется к рецепторам АСЕ2, которые есть в клетках легких, почек и поджелудочной железы.

Так как инфекция попадает на островки, производящие инсулин, нарушается нормальная функция этих клеток, а именно надлежащая поддержка уровня глюкозы в крови. Это доказывает, что коронавирус может вызвать диабет.

Клетки мозга человека также могут быть заражены коронавирусом, из-за чего есть риск серьезных неврологических проблем, заявили исследователи из Университета Джона Хопкинса,

Источник: исследование, опубликованное American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine