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Как сделать антисептик в домашних условиях — рецепт ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения поделилась рецептом антисептика для рук, который можно сделать самостоятельно.

Необходимые ингредиенты для антибактериального геля можно найти в любой аптеке.

Как сделать антисептик своими руками?

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Ингредиенты:

  • 83 мл этилового спирта 96%;
  • 4 мл перекиси водорода 3%;
  • 1,4 мл глицерина 98%.

Приготовление:

Смешать ингредиенты, добавить немного дистиллированной или кипяченой воды.

По данным ВОЗ, такой антисептик стоит отложить на 72 часа, а только потом использовать.

Обрабатывать руки средством нужно не менее 30 секунд. Особое внимание следует уделять ногтям.

Как сделать антисептик для рук - рецепт ВОЗ

Напомним, врач-инфекционист рассказал, как правильно пользоваться антисептиком.

Источник: ВОЗ

Фото: Pixabay

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