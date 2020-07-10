Всемирная организация здравоохранения поделилась рецептом антисептика для рук, который можно сделать самостоятельно.
Необходимые ингредиенты для антибактериального геля можно найти в любой аптеке.
Как сделать антисептик своими руками?
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Ингредиенты:
- 83 мл этилового спирта 96%;
- 4 мл перекиси водорода 3%;
- 1,4 мл глицерина 98%.
Приготовление:
Смешать ингредиенты, добавить немного дистиллированной или кипяченой воды.
По данным ВОЗ, такой антисептик стоит отложить на 72 часа, а только потом использовать.
Обрабатывать руки средством нужно не менее 30 секунд. Особое внимание следует уделять ногтям.
Напомним, врач-инфекционист рассказал, как правильно пользоваться антисептиком.
Источник: ВОЗ