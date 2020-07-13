Covid-19 вызывает неврологические болезни — исследование

Коронавирус Covid-19 влияет на иммунную систему и может заставлять антитела атаковать мозг.

Таковы результаты одного из британских исследований.

Ученые пришли к выводам, что вирус способен влиять на состояние неврологического здоровья человека.

— Похожая реакция появляется в некоторых случаях заражения герпесом, — добавил профессор неврологии Медицинского центра Университета Ноттингема Крис Констанинеску.

Команда исследователей наблюдала за 11 пациентами в двух больницах Германии. У всех были обнаружены неврологические проблемы, в частности, судороги, боль в глазах, неконтролируемые сокращения мышц и даже эпилептические припадки.

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Оказалось, что эти симптомы не были связаны с другими болезнями или лечением в интенсивной терапии.

Ученые предполагают, что причиной этому является так называемые аутоантитела — антитела, которые вместо борьбы с вирусами и инфекциями атакуют сам организм человека.

Пока не известно, именно эти антитела провоцировали заболевания мозга или, возможно, они играли роль посредника.

Еще одним весомым предположением является то, что неврологические осложнения у пациентов с Covid-19 спровоцированы иммунной реакцией на коронавирус.

Отсюда может появиться теория о том, что коронавирус не поражает сам организм, а меняет работу иммунной системы, что приводит к появлению осложнений.

Авторы нового исследования проконтролируют, сохранятся ли неврологические проблемы у пациентов после выздоровления от коронавируса.

Коронавирус поражает мозг — исследование Университета Хопкинса

О том, что коронавирус может поражать клетки мозга, первыми рассказали исследователи из Университета Джона Хопкинса.

Для эксперимента они использовали мини-мозг из стволовых клеток человека.

Специалисты университета по инфекционным заболеваниям добавили доли коронавируса в мини-мозг и обнаружили доказательство того, что клетки заражаются патогеном и размножаются.

Источник: Newsweek