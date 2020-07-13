С началом лета хочется приготовить легкие блюда из овощей. Одним из первых поспевает кабачок. Факты ICTV уже писали о рецептах кабачковой икры, на этот раз мы собрали оригинальные рецепты из кабачков, которые легкие в приготовлении, но изысканные в подаче.

Запеканка из кабачков

Ингредиенты:

• 2 кабачка

• ½ лука

• зелень

• 50 г твердого сыра

• орегано

Заливка:

• 200-250 г творога

• 2 яйца

• 3-4 ст. ложки молока

• соль

• 2 зубчика чеснока

• перец черный молотый

Способ приготовления:

1. Нарезать кабачки кольцами (ширина 2-3 мм)

2. Половину лука тонко нарезать полукольцами.

3. Теперь приготовьте заливку к запеканки. В небольшую миску поместите творог и яйца. Добавьте молока и перемешайте. Выдавите чеснок, посолите и поперчите по вкусу.

4. Смажьте форму для выпечки маслом и выложите кольца кабачков в один слой так, чтобы они немного налегали друг на друга. Смажьте кабачки заливкой. Далее выкладывайте овощи так же и смазывайте. На последний слой вылейте всю сырную смесь так, чтобы каждый кружочек пропитался.

5. Посыпьте сверху приправой орегано и выложите нарезанный лук.

6. Натрите сыр и равномерно распределите в форму с кабачками.

7. Выпекайте при температуре 180 градусов 30-40 мин.

8. Готовое блюдо можно украсить зеленью.

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Фаршированные кабачки

Ингредиенты:

• 4 кабачка

• 700-800 г фарша (на ваш вкус)

• 1 лук

• 1 головка чеснока

• 200 г твердого сыра

• зелень

• 2 ст. ложки сметаны

• соль

• перец черный молотый

Приготовление:

1. Срежьте кончики кабачков и вертикально разрежьте овощи пополам. Середину каждой половинки кабачка нужно вырезать так, чтобы поместить туда фарш.

2. Для зажарки тонко порежьте лук, чеснок и мякоть снятую с кабачка.

3. На хорошо разогретую сковороду положите приготовленный лук, чеснок и мякоть. Жарьте до золотистого цвета.

4. Добавьте фарш со специями к овощам и жарьте 15 минут.

5. Мелко натрите твердый сыр, порежьте зелень и смешайте со сметаной.

6. Смажьте маслом форму для выпечки и разместите кабачки, посолив их. В каждую половинку кабачка положите начинку и посыпьте сыром.

7. Выпекайте при температуре 180 градусов 20 мин.

Хрустящие палочки из кабачков

Ингредиенты:

• 2 кабачка

• 100 г панировочных сухарей

• 40 г пармезана

• 60 г муки

• соль

• перец

• оливковое масло

• 1 яйцо

Специи:

• ½ ч. ложка соли

• 1 ч. ложка сушеного чеснока

• 1 ч. ложка сладкой паприки

• 1 ч. ложка итальянских трав

• перец чили (по вкусу)

Соус:

• Майонез / сметана

• Чеснок

• Зелень

• Специи

Приготовление:

1. Порежьте кабачки брусками, положите в глубокую посуду и добавьте на свой вкус перца, соли, оливкового масла и хорошо перемешайте.

2. В отдельной тарелке с панировочными сухарями смешайте пармезан и все специи.

3. Разбейте яйцо в миску.

4. Перемешайте кабачки с мукой, смочите в миске с яйцом и оберните со всех сторон панировочными сухарями.

5. Пергаментной бумагой для выпечки застелите противень и смажьте оливковым маслом.

6. Каждую кабачковую палочку поместите на противень.

7. Выпекайте при температуре 220 градусов с каждой стороны по 7 минут.

8. Для соуса возьмите сметану или майонез, измельчите зелень и чеснок, добавьте любые специи и перемешайте.

Лазанья из кабачков

Ингредиенты:

• 2-3 кабачка

• 500 г фарша

• 2 луковицы

• 3 зубка чеснока

• 150 г помидоров

• 150-200 г твердого сыра

• 4 ст. ложки масла

• соль

• черный молотый перец

• 1 пучок петрушки

Приготовление:

1. Мелко нарезанный чеснок обжарьте в небольшом количестве масла, добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета. После этого добавьте фарш и жарьте практически до готовности. Перемешайте порезанные помидоры с фаршем и покрошите туда зелень.

2. Кабачки нарежьте тонкими ломтиками и перемешайте с небольшим количеством масла.

3. На сухой сковороде немного обжарьте кабачки с двух сторон.

4. На дно формы для выпечки выложите один слой кабачков. Затем распределите половину фарша. На фарш наложите еще один слой кабачков и засыпьте тертым сыром. Выложите весь фарш, который остался и сверху положите кабачки. Засыпьте все сыром.

5. На сыр можно положить порезанные кружочками помидоры.

6. Выпекаем при температуре 200 градусов до готовности.

Насладиться свежими овощами нужно сполна, но стоит подумать о консервации на зиму. А начать заготовки на зиму можно с салатов, приготовленных из ароматной зелени, огурцов, помидоров и других любимых овощей.

Рецепти: Альона Митрофанова, LudaEasyCook, Sveta Dmitrieva, Другая Кухня