С началом лета хочется приготовить легкие блюда из овощей. Одним из первых поспевает кабачок. Факты ICTV уже писали о рецептах кабачковой икры, на этот раз мы собрали оригинальные рецепты из кабачков, которые легкие в приготовлении, но изысканные в подаче.
Запеканка из кабачков
Ингредиенты:
• 2 кабачка
• ½ лука
• зелень
• 50 г твердого сыра
• орегано
Заливка:
• 200-250 г творога
• 2 яйца
• 3-4 ст. ложки молока
• соль
• 2 зубчика чеснока
• перец черный молотый
Способ приготовления:
1. Нарезать кабачки кольцами (ширина 2-3 мм)
2. Половину лука тонко нарезать полукольцами.
3. Теперь приготовьте заливку к запеканки. В небольшую миску поместите творог и яйца. Добавьте молока и перемешайте. Выдавите чеснок, посолите и поперчите по вкусу.
4. Смажьте форму для выпечки маслом и выложите кольца кабачков в один слой так, чтобы они немного налегали друг на друга. Смажьте кабачки заливкой. Далее выкладывайте овощи так же и смазывайте. На последний слой вылейте всю сырную смесь так, чтобы каждый кружочек пропитался.
5. Посыпьте сверху приправой орегано и выложите нарезанный лук.
6. Натрите сыр и равномерно распределите в форму с кабачками.
7. Выпекайте при температуре 180 градусов 30-40 мин.
8. Готовое блюдо можно украсить зеленью.
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Фаршированные кабачки
Ингредиенты:
• 4 кабачка
• 700-800 г фарша (на ваш вкус)
• 1 лук
• 1 головка чеснока
• 200 г твердого сыра
• зелень
• 2 ст. ложки сметаны
• соль
• перец черный молотый
Приготовление:
1. Срежьте кончики кабачков и вертикально разрежьте овощи пополам. Середину каждой половинки кабачка нужно вырезать так, чтобы поместить туда фарш.
2. Для зажарки тонко порежьте лук, чеснок и мякоть снятую с кабачка.
3. На хорошо разогретую сковороду положите приготовленный лук, чеснок и мякоть. Жарьте до золотистого цвета.
4. Добавьте фарш со специями к овощам и жарьте 15 минут.
5. Мелко натрите твердый сыр, порежьте зелень и смешайте со сметаной.
6. Смажьте маслом форму для выпечки и разместите кабачки, посолив их. В каждую половинку кабачка положите начинку и посыпьте сыром.
7. Выпекайте при температуре 180 градусов 20 мин.
Хрустящие палочки из кабачков
Ингредиенты:
• 2 кабачка
• 100 г панировочных сухарей
• 40 г пармезана
• 60 г муки
• соль
• перец
• оливковое масло
• 1 яйцо
Специи:
• ½ ч. ложка соли
• 1 ч. ложка сушеного чеснока
• 1 ч. ложка сладкой паприки
• 1 ч. ложка итальянских трав
• перец чили (по вкусу)
Соус:
• Майонез / сметана
• Чеснок
• Зелень
• Специи
Приготовление:
1. Порежьте кабачки брусками, положите в глубокую посуду и добавьте на свой вкус перца, соли, оливкового масла и хорошо перемешайте.
2. В отдельной тарелке с панировочными сухарями смешайте пармезан и все специи.
3. Разбейте яйцо в миску.
4. Перемешайте кабачки с мукой, смочите в миске с яйцом и оберните со всех сторон панировочными сухарями.
5. Пергаментной бумагой для выпечки застелите противень и смажьте оливковым маслом.
6. Каждую кабачковую палочку поместите на противень.
7. Выпекайте при температуре 220 градусов с каждой стороны по 7 минут.
8. Для соуса возьмите сметану или майонез, измельчите зелень и чеснок, добавьте любые специи и перемешайте.
Лазанья из кабачков
Ингредиенты:
• 2-3 кабачка
• 500 г фарша
• 2 луковицы
• 3 зубка чеснока
• 150 г помидоров
• 150-200 г твердого сыра
• 4 ст. ложки масла
• соль
• черный молотый перец
• 1 пучок петрушки
Приготовление:
1. Мелко нарезанный чеснок обжарьте в небольшом количестве масла, добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета. После этого добавьте фарш и жарьте практически до готовности. Перемешайте порезанные помидоры с фаршем и покрошите туда зелень.
2. Кабачки нарежьте тонкими ломтиками и перемешайте с небольшим количеством масла.
3. На сухой сковороде немного обжарьте кабачки с двух сторон.
4. На дно формы для выпечки выложите один слой кабачков. Затем распределите половину фарша. На фарш наложите еще один слой кабачков и засыпьте тертым сыром. Выложите весь фарш, который остался и сверху положите кабачки. Засыпьте все сыром.
5. На сыр можно положить порезанные кружочками помидоры.
6. Выпекаем при температуре 200 градусов до готовности.
Насладиться свежими овощами нужно сполна, но стоит подумать о консервации на зиму. А начать заготовки на зиму можно с салатов, приготовленных из ароматной зелени, огурцов, помидоров и других любимых овощей.
Рецепти: Альона Митрофанова, LudaEasyCook, Sveta Dmitrieva, Другая Кухня