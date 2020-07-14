Covid-19, скорее всего, станет таким же распространенным заболеванием, як обычная простуда, поскольку у переболевших людей обнаружили резкое снижение уровня антител через три месяца после заражения.

Такие предварительные результаты исследования команды британских ученых из King’s College в Лондоне.

Наблюдая за 90 пациентами, они обнаружили, что уровни антител, способных уничтожить вирус, достигли пика примерно через три недели после появления симптомов, но затем они быстро теряли силу.

Через три месяца только у 17% пациентов сохранялся иммунинет к вирусу.

У остальных уровень антител снизился в 23 раза.

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Это исследование имеет значение для разработки вакцины, а также для достижения коллективного иммунитета.

То есть, скорее всего, одна прививка не сможет защитить человека от коронавируса надолго, и нужна будет повторная иммунизация.

В мире разрабатывают 200 потенциально действенных вакцин от коронавируса. Почти 20 уже тестируют на людях.

Во Всемирной организации здравоохранения в ближайшее время планируют определиться с перечнем критериев, по которым будут оценивать их эффективность.

По оценкам ВОЗ, разработка вакцины обойдется в $31 млрд.