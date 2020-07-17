Даже 5 минут не стоит: как просмотр порно влияет на эрекцию

Ученые обнаружили, что мужчины, которые смотрят порно, имеют больший риск возникновения проблем с эрекцией.

Об этом они рассказали на Ежегодном урологическом конгрессе.

В среднем мужчины смотрят контент для взрослых около 70 минут в неделю (5-15 минут в день), но некоторые прикованы к экранам почти четыре часа в сутки.

Одна из теорий состоит в том, что просмотр эротического видео может затруднять их возбуждение во время реального полового акта.

Почти четверть мужчин в возрасте до 35 лет столкнулись с проблемами, связанными с эрекцией, показало исследование.

— Эта цифра оказалась выше, чем мы ожидали, — сказал ведущий автор исследования профессор Гюнтер де Вин.

Эксперты также обнаружили, что треть мужчин считают просмотр порно более захватывающим, чем занятие сексом с партнером.

При этом каждому пятому опрошенному необходимо посмотреть “клубничку”, чтобы возбудиться.

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Порно и карантин

После введения ограничений из-за распространения коронавируса люди в мире стали больше смотреть групповое порно.

Такой статистикой поделился популярный сайт с контентом для взрослых PornHub.

Эксперты объяснили возросшую популярность жанра, где демонстрируются более 10 актеров и актрис, тем, что люди хотят вспомнить, как быть в группе.