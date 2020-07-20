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Факты / Lifestyle

Когда начнется массовая вакцинация от коронавируса – прогноз ВОЗ

Массовое вакцинирование в мире против коронавируса начнется в середине 2021 года.

Такие прогнозы делает Всемирная организация здравоохранения, заявила заместитель главы организации Сумия Сваминатан.

Она отметила, что на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания, и есть надежда, что некоторые из них сработают.

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Первые результаты можно будет получить уже к началу 2021 года.

Согласно последним исследованиям, антитела к коронавирусу могут исчезать через некоторое время.

Сваминатан считает, что это не является доказательством.

Вакцина от коронавируса

В мире разрабатывают 200 потенциально действенных вакцин, из которых около 20 уже тестируют на людях.

Во Всемирной организации здравоохранения в ближайшее время планируют определиться с перечнем критериев, по которым будут оценивать их эффективность.

Первые испытания вакцины от Covid-19, которую разрабатывает американская биотехнологическая компания Moderna, прошли успешно. Результаты положительные по иммунному ответу человеческого организма.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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