Оксфордская вакцина против Covid-19 безопасна и перспективна – испытания

Группа ученых Оксфордского университета и британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которые вместе разрабатывают вакцину против нового коронавируса, сообщили в понедельник, что их раннее испытание на людях показало, что вакцина безопасна и стимулирует организм производить антитела и лейкоциты для борьбы с инфекцией.

Исследование, в котором приняли участие 1 077 добровольцев, было названо перспективным.

Оксфордская вакцина называется ChAdOx1 nCoV-19 и была изготовлена ​​из ослабленной и нереплицирующейся версии вируса простуды, аденовируса.

Оксфордская вакцина является одной из 23 вакцин, которые в настоящее время проходят испытания на людях, согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения. Более 130 других находятся на доклинических испытаниях.

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Когда начнется массовое вакцинирование – прогноз ВОЗ

Массово применять вакцину от коронавируса в мире начнут не ранее середины 2021 года, прогнозирует Всемирная организация здравоохранения.

Первые результаты вакцин-кандидатов в ВОЗ ожидают уже к началу 2021 года.

Согласно последним исследованиям, антитела к коронавирусу могут исчезать через некоторое время.