Лето — самый жаркий сезон в году, из-за этого нужно внимательно следить за температурой и временем, которое вы проводите под солнцем, чтобы избежать солнечного удара.

Солнечный удар — неприятные ощущения, сопровождающиеся головной болью, тошнотой, учащенным дыханием, после того, как человек долго находился под солнцем.

Симптомы:

слабость;

рвота;

иногда температура превышающая 40 °С;

нарушение пульса;

судороги;

боли в животе;

отдышка;

потемнение в глазах;

покраснение кожи;

задержка мочеиспускания;

шаткая походка.

Так же классифицируют солнечный удар на лёгкую, среднюю и тяжёлую степень. Тяжёлая степень в 30% случаев может привести к летальному исходу.

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Первая помощь:

Если солнечный удар все-таки произошел, то не стоит браться оценивать самостоятельно состояние пострадавшего, а немедленно позвонить в скорую, оказав при этом первую помощь:

постараться изолировать пострадавшего от тепла;

вывести в прохладное помещение;

если сознание человека нарушено, дать понюхать нашатырный спирт ;

; потереть мочки ушей;

щёлкнуть по носу;

раздеть человека настолько, насколько это возможно, дабы избежать ещё большего перегрева от одежды;

ко лбу и под затылок следует приложить холодные компрессы из полотенца, кусочков льда или же бутылку с холодной водой ;

; при затруднённом передвижении облить больного холодной водой;

Профилактика:

Во избежание удара нужно не забывать выходить на улицу в головном уборе и, по возможности, меньше находится под солнцем. Лучше для защиты подходят светлые головные уборы, нежели тёмные, так как вторые имеют свойство поглощать тепло. В жаркие дни настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя, так как он является одним из главных факторов возникновения солнечного удара. Так же нежелательно находиться на солнце людям которые:

имеют лишний вес;

гормональные нарушения;

аллергию;

не соблюдают достаточный питьевой режим или принимают мочегонные средства;

носят плотную, прорезиненную, синтетическую одежду.

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Джерело: mcrb.by