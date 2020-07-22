Лето — самый жаркий сезон в году, из-за этого нужно внимательно следить за температурой и временем, которое вы проводите под солнцем, чтобы избежать солнечного удара.
Солнечный удар — неприятные ощущения, сопровождающиеся головной болью, тошнотой, учащенным дыханием, после того, как человек долго находился под солнцем.
Симптомы:
- слабость;
- рвота;
- иногда температура превышающая 40 °С;
- нарушение пульса;
- судороги;
- боли в животе;
- отдышка;
- потемнение в глазах;
- покраснение кожи;
- задержка мочеиспускания;
- шаткая походка.
Так же классифицируют солнечный удар на лёгкую, среднюю и тяжёлую степень. Тяжёлая степень в 30% случаев может привести к летальному исходу.
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Первая помощь:
Если солнечный удар все-таки произошел, то не стоит браться оценивать самостоятельно состояние пострадавшего, а немедленно позвонить в скорую, оказав при этом первую помощь:
- постараться изолировать пострадавшего от тепла;
- вывести в прохладное помещение;
- если сознание человека нарушено, дать понюхать нашатырный спирт;
- потереть мочки ушей;
- щёлкнуть по носу;
- раздеть человека настолько, насколько это возможно, дабы избежать ещё большего перегрева от одежды;
- ко лбу и под затылок следует приложить холодные компрессы из полотенца, кусочков льда или же бутылку с холодной водой;
- при затруднённом передвижении облить больного холодной водой;
Профилактика:
Во избежание удара нужно не забывать выходить на улицу в головном уборе и, по возможности, меньше находится под солнцем. Лучше для защиты подходят светлые головные уборы, нежели тёмные, так как вторые имеют свойство поглощать тепло. В жаркие дни настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя, так как он является одним из главных факторов возникновения солнечного удара. Так же нежелательно находиться на солнце людям которые:
- имеют лишний вес;
- гормональные нарушения;
- аллергию;
- не соблюдают достаточный питьевой режим или принимают мочегонные средства;
- носят плотную, прорезиненную, синтетическую одежду.
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Джерело: mcrb.by