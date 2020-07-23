Пищевое отравление: симптомы, лечение, профилактика

Пищевое отравление — неприятный, а иногда и опасный недуг, который не жалеет ни детей, ни взрослых. О том, как распознать первые симптомы и избежать инфицирования, читайте на Фактах ICTV.
Что такое пищевое отравление?
Пищевое отравление — это заболевание, которое возникает после употребления продуктов, содержащих вредные микроорганизмы или ядовитые вещества. Обычно болезнь протекает в легкой форме, однако иногда может привести к смерти.
Существует два типа отравлений: немикробные, возникающие из-за ядовитых веществ (растения, химикаты, грибы) и микробные, полученные в результате работы бактерий и паразитов, живущих в пищевых продуктах.
Статистика больных
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, количество пищевых отравлений ежегодно увеличивается. По информации пятилетней давности, вследствие этой болезни ежегодно умирают более 2 миллионов человек. Из них более 75% — дети до 14 лет. Динамика роста заболеваемости ежегодно составляет 10 — 12%. Интересный факт, у 90% людей токсикоинфекция возникает по их же вине.
Симптомы
Как правило первые симптомы отравления появляются в течение 2-6 часов после попадания в желудок некачественных продуктов. Прогрессирование болезни зависит от количества принимаемой пищи и состояния здоровья. Однако, к типичным проявлениям пищевого отравления относятся:
- резкая боль в животе
- диарея
- тошнота и рвота
- обезвоживания организма
- отсутствие аппетита и слабость
- повышение температуры
Продукты, которые чаще всего вызывают отравления
Обычно пищевое отравление возникает после употребления испорченной или некачественной пищи. Чаще всего расстройство пищеварения вызывают следующие продукты:
- молоко и мясо
- грибы
- яйца
- консервы
- рыба и морепродукты
- кондитерская изделия
- немытые фрукты и овощи
Лечение
Заниматься самолечением не рекомендуется, но первая помощь улучшит состояние человека и сделает течение болезни гораздо легче. Для этого нужно:
- випить несколько стаканов воды и вызвать рвоту. Это поможет очистить желудок
- соблюдать диету: употреблять овощные супы, каши, бульоны
- исключить из рациона жирное, жареное, алкоголь и кофеин
- восстановить водный баланс
- употреблять сорбенты для быстрого выведения токсинов из организма
- обеспечить постельный режим и покой
Однако, если диарея продолжается более 3 дней, температура тела выше 39 градусов, появляется нарушение зрения и галлюцинации, срочно необходимо обратиться за помощью к врачу.
Профилактика
Для того, чтобы уменьшить риски заражения, необходимо руководствоваться следующими советами:
- соблюдать правила санитарной гигиены на кухне
- тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением
- проверять внешний вид, температуру хранения и срок годности продуктов питания
- мыть руки перед едой, после посещения общественных мест и туалета
- осуществлять термическую обработку продуктов
- хранить сырые продукты отдельно от готовых блюд
- избегать употребления подозрительных грибов и ягод
Помните, что профилактика может обезопасить вас и ваших родных от пищевого отравления. Ранее Факты ICTV писали о том, как защититься от клещей и как лечить солнечный удар
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