Пищевое отравление: симптомы, лечение, профилактика

Пищевое отравление — неприятный, а иногда и опасный недуг, который не жалеет ни детей, ни взрослых. О том, как распознать первые симптомы и избежать инфицирования, читайте на Фактах ICTV.

Что такое пищевое отравление?

Пищевое отравление — это заболевание, которое возникает после употребления продуктов, содержащих вредные микроорганизмы или ядовитые вещества. Обычно болезнь протекает в легкой форме, однако иногда может привести к смерти.

Существует два типа отравлений: немикробные, возникающие из-за ядовитых веществ (растения, химикаты, грибы) и микробные, полученные в результате работы бактерий и паразитов, живущих в пищевых продуктах.

Статистика больных

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, количество пищевых отравлений ежегодно увеличивается. По информации пятилетней давности, вследствие этой болезни ежегодно умирают более 2 миллионов человек. Из них более 75% — дети до 14 лет. Динамика роста заболеваемости ежегодно составляет 10 — 12%. Интересный факт, у 90% людей токсикоинфекция возникает по их же вине.

Симптомы

Как правило первые симптомы отравления появляются в течение 2-6 часов после попадания в желудок некачественных продуктов. Прогрессирование болезни зависит от количества принимаемой пищи и состояния здоровья. Однако, к типичным проявлениям пищевого отравления относятся:

резкая боль в животе

диарея

тошнота и рвота

обезвоживания организма

отсутствие аппетита и слабость

повышение температуры

Продукты, которые чаще всего вызывают отравления

Обычно пищевое отравление возникает после употребления испорченной или некачественной пищи. Чаще всего расстройство пищеварения вызывают следующие продукты:

молоко и мясо

грибы

яйца

консервы

рыба и морепродукты

кондитерская изделия

немытые фрукты и овощи

Лечение

Заниматься самолечением не рекомендуется, но первая помощь улучшит состояние человека и сделает течение болезни гораздо легче. Для этого нужно:

випить несколько стаканов воды и вызвать рвоту. Это поможет очистить желудок

соблюдать диету: употреблять овощные супы, каши, бульоны

исключить из рациона жирное, жареное, алкоголь и кофеин

восстановить водный баланс

употреблять сорбенты для быстрого выведения токсинов из организма

обеспечить постельный режим и покой

Однако, если диарея продолжается более 3 дней, температура тела выше 39 градусов, появляется нарушение зрения и галлюцинации, срочно необходимо обратиться за помощью к врачу.

Профилактика

Для того, чтобы уменьшить риски заражения, необходимо руководствоваться следующими советами:

соблюдать правила санитарной гигиены на кухне

тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением

проверять внешний вид, температуру хранения и срок годности продуктов питания

мыть руки перед едой, после посещения общественных мест и туалета

осуществлять термическую обработку продуктов

хранить сырые продукты отдельно от готовых блюд

избегать употребления подозрительных грибов и ягод

Помните, что профилактика может обезопасить вас и ваших родных от пищевого отравления. Ранее Факты ICTV писали о том, как защититься от клещей и как лечить солнечный удар

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