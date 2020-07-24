Ботулизм в Украине: причины, симптомы и профилактика

Ботулизм — это острое токсико-инфекционное заболевание, вызванное действием токсина бактерий ботулизма. Болезнь характеризуется параличом тела и мышц глаз, проблемами с кишечником. В случае тяжелого течения — поражением центральной нервной системы и дыхательной недостаточностью. По состоянию на 15 июля 2020 в Украине зарегистрировано 40 пострадавших от ботулизма, среди которых двое несовершеннолетних детей. Два человека умерли.

Заражение

Основным возбудителем является экзотоксин, который производят формы жизни способные к вегетативному размножению (чаще всего водоросли, грибы и плоские черви). Экзотоксин в 10 млн. раз мощнее цианистого калия, а одного грамма токсина достаточно, чтобы поразить около 8 млн. человек. В антисанитарных условиях возбудитель может образовывать споры, которые без повреждений выдерживают действия ряда способов обеззараживания и кипячения в течение нескольких часов.

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Обычно болезнь развивается после употребления пищи, накопившей токсин в результате загрязнения. Чаще всего возбудитель развивается в вяленой или слабо просоленной рыбе, колбасе, ветчине, мясных, рыбных, овощных, грибных консервах, а также различных соусах к блюдам. Накопление токсина возможно также из-за неправильного хранения продуктов и недостаточной термической обработке консервов и полуфабрикатов. Заражение рыбы может произойти внешними и внутренними путями, однако перевозки, обработка и хранение играют важнейшую роль.

Интересно, что споры сосредоточены в зараженном продукте в определенных участках. Именно поэтому одну и ту же рыбу или консервированную пищу может съесть вся семья, а заболеют только те люди, которые потребляли область с возбудителем.

Симптомы

Первыми признаками заражения являются резкие внезапные боли живота, тошнота и диарея. Часто люди воспринимают это состояние как пищевое отравление и не обращаются к врачу, тем самым ухудшая свое здоровье. Симптомы беспокоят около суток, дальше возникает вздутие живота, во время которого развивается парез кишечника. Впоследствии человека беспокоят неврологические симптомы, такие как сухость во рту, туман перед глазами, невозможность рассмотреть детали, затрудненное чтение, опущение век, расширение зрачков и косоглазие, головная боль, головокружение и слабость тела. Смерть наступает в результате осложнений воспаления и дыхательной недостаточности.

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Лечение

При появлении первых признаков болезни следует немедленно обратиться к врачу. Введение специальной сыворотки и своевременно оказаная медицинская помощь гарантирует сохранность жизни. Если лечение провести на первом этапе заболевания, то уже через короткое время можно вернуться к здоровой жизни.

Профилактика

Стоит соблюдать правила гигиены при консервировании в домашних условиях, тщательно промывать сырье перед приготовлением и очищать грибы от частиц почвы. При консервировании овощей добавлять уксусную и лимонную кислоты по рецепту (ботулизм не развивается в кислой среде), стерилизовать посуду перед непосредственной консервацией и проводить тиндализацию (в течение трех суток прогревать жидкость при 100°С около 10 мин., после чего повторить прогревание с консервами не менее 60 мин. с последующей герметичной упаковкой). При малейшем вздутии крышки не употреблять пищу из банки и отказаться от покупки консервации на рынке.

Вакцинация

Все больные ботулизмом в обязательном порядке подлежат госпитализации. Лечение человека зависит от раннего выявления болезни и последующего введения ботулинического антитоксина (сыворотки, которая также известна как иммуноглобулин).

Помните: следует придерживаться профилактических мер. Пищевое отравление не проходит бесследно для организма человека. Берегите свое здоровье.