Может ли Covid-19 передаваться через воду в бассейнах и джакузи

Доказательств распространения возбудителя коронавируса через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах нет.

Дезинфицирующие средства для очистки пагубно на него влияют.

Итальянские исследователи заявляют, что доказательства наличия Covid-19 в воде очень скудны. Кроме того, нет доказательств и о том, присутствует ли коронавирус в поверхностных, подземных водах.

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Эксперты ВОЗ и CDC констатируют, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также не сообщалось.

Поэтому можно сделать выводы, что распространение коронавируса на пляжах возможно только из-за большого скопления людей. Вместе с тем неважно в воде или на суше находятся отдыхающие.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 26 июля зафиксировали 64849 случаев. Из них 920 выявлено за минувшие сутки, 15 пациентов умерли, 310 человек выздоровели.