8 июля страны мира отмечают Международный день борьбы с гепатитами. Именно в этот день родился ученый Баруха Бламберг, открывший вирус одного из видов гепатита.

Вирусные гепатиты — это инфекционные заболевания, нарушающие функцию печени. Сегодня в мире известно 6 видов гепатитов, но в Украине наиболее распространены только три из них. Проблема распространения гепатита обусловлена ​​живучестью вируса (за пределами человеческого тела вирус способен инфицировать организм в течение семи суток различными путями).

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Чаще всего гепатит распространяется через роды от матери к новорожденному или через инфицированную кровь. Вирус может передаться также через кожу, слюну, менструальные, вагинальные выделения и семенную жидкость. Передать заболевания другому человеку можно во время нанесения татуировок или незащищенного полового акта. Пользование лезвием для бритья и различных предметов, которые могут быть заражены кровью, тоже не сулят ничего хорошего. Не стоит забывать о гигиенических мерах во время посещения стоматолога, хирурга, косметолога или других бьюти-мастеров, ведь процедуры фэшн-врачей тоже могут обернуться заболеванием при неправильной стерилизации инструментов.

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Помните: профилактика безопаснее и приятнее, чем лечение постфактум. Берегите свое здоровье.