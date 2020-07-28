Что такое гепатит
Гепатит — это воспаление печени, которое вызывают вирусы. Существует 5 основных вирусов (типов) гепатита: A, B, C, D и E.
Также гепатит могут вызывать токсические вещества, алкоголь, наркотики или лекарственные препараты, а также аутоиммунные заболевания.
Гепатит А: симптомы, как передается, профилактика
Гепатит А (HAV) — заболевание печени, вызванное данным типом.
Симптомы: желтуха, тошнота и рвота, боль в животе, лихорадка, слабость, снижение аппетита, острая печеночная недостаточность.
Способы передачи: при употреблении зараженных продуктов питания или воды, присутствует в фекалиях инфицированных людей. Может передаваться при контакте с больным, через предметы совместного быта.
Профилактика: употреблять только чистые продуты питания, не пить воду сомнительного происхождения, придерживаться правил личной гигиены, избегать контактов с больными.
Гепатит В: симптомы, как передается, профилактика
Гепатит B (HBV) — заболевание печени, вызванное типом В.
Симптомы: желтуха, запоры, тошнота и рвота, головная боль, общая слабость, боли в суставах, тупая боль в районе печени, снижение аппетита и нарушение сна.
Способы передачи: через кровь, сперму или другие жидкости инфицированного, а также от матери к ребенку. Заразиться можно во время переливания крови, во время медицинских и косметических процедур с использованием нестерильных инструментов.
Профилактика: не контактировать с больным, придерживаться правил личной гигиены, следить за стерильностью инструментов, которые используют в медучреждениях и салонах, пользоваться презервативами во время половых отношений.
Гепатит С: симптомы, как передается, профилактика
Гепатит С (HCV) — заболевание печени, вызванное типом С.
Симптомы: желтуха, зуд и появление на коже сосудистых звездочек, резкая потеря веса и отсутствие аппетита, тошнота, запор или диарея, увеличение в объеме живота, боли в суставах и в правом подреберье, общая слабость.
Способы передачи: через контакт с инфицированной кровью, во время переливания, инъекций нестерильными инструментами.
Профилактика: придерживаться правил личной гигиены, следить за стерильностью игл, косметических инструментов в больницах и салонах, пользоваться презервативами во время половых отношений.
Гепатит D: симптомы, как передается, профилактика
Гепатит D (HDV) — заболевание печени, вызванное сразу двумя вирусами В и D.
Симптомы: повышение температуры, лихорадка, носовые кровотечения, боли в правом подреберье, потемнение цвета мочи, тошнота и рвота, увеличение живота.
Способы передачи: от матери к ребенку или при контакте с кровью, другими жидкостями больного.
Профилактика: придерживаться правил личной гигиены и избегать контактов с больными.
Гепатит Е: симптомы, как передается, профилактика
Гепатит Е (HEV) — заболевание печени, вызванное типом Е.
Симптомы: повышение температуры, тошнота и рвота, отсутствие аппетита, боли в области живота, кожная сыпь, желтуха, черная моча и бледный стул, увеличение печени.
Способы передачи: при употребление зараженных продуктов или воды.
Профилактика: придерживаться правил личной гигиены, избегать контактов с больными.
Анализы на гепатит
Анализы на гепатиты можно сдать в государственных и частных клиниках Украины.
Специалисты советуют их сдавать:
- при появлении симптомов (все типы);
- после контакта с потенциальным больным (все типы);
- после незащищенного полового акта или смене партнера (В, С);
- при задержке мочеиспускания (А);
- во время подготовки к операции (В, С);
- во время подготовки к вакцинации (В).
Прививка от гепатита
Сейчас в мире существуют вакцины от гепатитов типов А и В.
От гепатита А вакцинируют только по показаниям.
Против гепатита В в Украине вакцинируют в обязательном порядке с 2002 года.
Против гепатита С, самого опасного типа, вакцины нет.
Статистика заболевания гепатитом в Украине
По информации Минздрава, по состоянию на июль 2019 года, в Украине вирусным гепатитом С инфицированы более 2 млн. человек, гепатитом В — более 600 тыс.
При этом большинство людей не знают о своей болезни, у многих она протекает бессимптомно.
Как уберечься от гепатита — советы врача
По словам частнопрактикующего врача и медицинского блогера Дениса Армана, самыми опасными являются типы гепатита В и С.
Для того, чтобы уберечь себя от заболевания, нужно придерживаться таких правил:
- отказаться от тату — вирус может быть не только на инструментах, но и в краске;
- ходить на маникюр со своим инструментом;
- пользоваться услугами тех стоматологов, которые для стерилизации инструмента используют автоклав или сухожаровой шкаф;
- быть аккуратным и разборчивым в интимных отношениях, пользоваться презервативами, особенно при случайных или непродолжительных половых связях;
- отказаться от употребления наркотиков.