Как не заболеть гепатитом: симптомы и советы врача

28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом. Его ввели, чтобы еще раз напомнить об опасности заболевания и проинформировать о видах и симптомах болезни.

Дату выбрали неслучайно: 28 июля родился Барух Бламберг, ученый, который открыл вирус гепатита В и разработал вакцину против него.

Во Всемирный день борьбы с гепатитом Факты ICTV подготовили материал о том, что такое гепатит, видах и симптомах, а также как уберечь себя от болезни.