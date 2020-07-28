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Как не заболеть гепатитом: симптомы и советы врача

Как не заболеть гепатитом: симптомы и советы врача

28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом. Его ввели, чтобы еще раз напомнить об опасности заболевания и проинформировать о видах и симптомах болезни.

Дату выбрали неслучайно: 28 июля родился Барух Бламберг, ученый, который открыл вирус гепатита В и разработал вакцину против него.

Во Всемирный день борьбы с гепатитом Факты ICTV подготовили материал о том, что такое гепатит, видах и симптомах, а также как уберечь себя от болезни.

Что такое гепатит

Гепатит — это воспаление печени, которое вызывают вирусы. Существует 5 основных вирусов (типов) гепатита: A, B, C, D и E.

Также гепатит могут вызывать токсические вещества, алкоголь, наркотики или лекарственные препараты, а также аутоиммунные заболевания.

Гепатит А: симптомы, как передается, профилактика

Гепатит А (HAV) — заболевание печени, вызванное данным типом.

Симптомы: желтуха, тошнота и рвота, боль в животе, лихорадка, слабость, снижение аппетита, острая печеночная недостаточность.

Способы передачи: при употреблении зараженных продуктов питания или воды, присутствует в фекалиях инфицированных людей. Может передаваться при контакте с больным, через предметы совместного быта.

Профилактика: употреблять только чистые продуты питания, не пить воду сомнительного происхождения, придерживаться правил личной гигиены, избегать контактов с больными.

Гепатит В: симптомы, как передается, профилактика

Гепатит B (HBV) — заболевание печени, вызванное типом В.

Симптомы: желтуха, запоры, тошнота и рвота, головная боль, общая слабость, боли в суставах, тупая боль в районе печени, снижение аппетита и нарушение сна.

Способы передачи: через кровь, сперму или другие жидкости инфицированного, а также от матери к ребенку. Заразиться можно во время переливания крови, во время медицинских и косметических процедур с использованием нестерильных инструментов.

Профилактика: не контактировать с больным, придерживаться правил личной гигиены, следить за стерильностью инструментов, которые используют в медучреждениях и салонах, пользоваться презервативами во время половых отношений.

Гепатит С: симптомы, как передается, профилактика

Гепатит С (HCV) — заболевание печени, вызванное типом С.

Симптомы: желтуха, зуд и появление на коже сосудистых звездочек, резкая потеря веса и отсутствие аппетита, тошнота, запор или диарея, увеличение в объеме живота, боли в суставах и в правом подреберье, общая слабость.

Способы передачи: через контакт с инфицированной кровью, во время переливания, инъекций нестерильными инструментами.

Профилактика: придерживаться правил личной гигиены, следить за стерильностью игл, косметических инструментов в больницах и салонах, пользоваться презервативами во время половых отношений.

Гепатит D: симптомы, как передается, профилактика

Гепатит D (HDV) — заболевание печени, вызванное сразу двумя вирусами В и D.

Симптомы: повышение температуры, лихорадка, носовые кровотечения, боли в правом подреберье, потемнение цвета мочи, тошнота и рвота, увеличение живота.

Способы передачи: от матери к ребенку или при контакте с кровью, другими жидкостями больного.

Профилактика: придерживаться правил личной гигиены и избегать контактов с больными.

Гепатит Е: симптомы, как передается, профилактика

Гепатит Е (HEV) — заболевание печени, вызванное типом Е.

Симптомы: повышение температуры, тошнота и рвота, отсутствие аппетита, боли в области живота, кожная сыпь, желтуха, черная моча и бледный стул, увеличение печени.

Способы передачи: при употребление зараженных продуктов или воды.

Профилактика: придерживаться правил личной гигиены, избегать контактов с больными.

Анализы на гепатит

Анализы на гепатиты можно сдать в государственных и частных клиниках Украины.

Специалисты советуют их сдавать:

  • при появлении симптомов (все типы);
  • после контакта с потенциальным больным (все типы);
  • после незащищенного полового акта или смене партнера (В, С);
  • при задержке мочеиспускания (А);
  • во время подготовки к операции (В, С);
  • во время подготовки к вакцинации (В).

Прививка от гепатита

Сейчас в мире существуют вакцины от гепатитов типов А и В.

От гепатита А вакцинируют только по показаниям.

Против гепатита В в Украине вакцинируют в обязательном порядке с 2002 года.

Против гепатита С, самого опасного типа, вакцины нет.

Статистика заболевания гепатитом в Украине

По информации Минздрава, по состоянию на июль 2019 года, в Украине вирусным гепатитом С инфицированы более 2 млн. человек, гепатитом В — более 600 тыс.

При этом большинство людей не знают о своей болезни, у многих она протекает бессимптомно.

Как уберечься от гепатита — советы врача

По словам частнопрактикующего врача и медицинского блогера Дениса Армана, самыми опасными являются типы гепатита В и С.

Для того, чтобы уберечь себя от заболевания, нужно придерживаться таких правил:

  • отказаться от тату — вирус может быть не только на инструментах, но и в краске;
  • ходить на маникюр со своим инструментом;
  • пользоваться услугами тех стоматологов, которые для стерилизации инструмента используют автоклав или сухожаровой шкаф;
  • быть аккуратным и разборчивым в интимных отношениях, пользоваться презервативами, особенно при случайных или непродолжительных половых связях;
  • отказаться от употребления наркотиков.

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