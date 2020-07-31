Согласно статистике от университета Джона Хопкинса, по состоянию на 31 июля статистика коронавируса в мире преодолела отметку 17 млн.
Во всем мире было выявлено 17 238 832 случая коронавируса, 10 085 296 человек выздоровели и еще 671 983 летальных случая.
За сутки заболело 281 069 новых случаев заболевания.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 4493661;
- Бразилия — 2610102;
- Индия — 1582028;
- Россия — 832993;
- Южная Африка — 482 169.
Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:
- США — 152 040;
- Бразилия — 91 263;
- Великобритания — 46084;
- Мексика — 46 тыс .;
- Италия — 35132.
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В списке стран мира по количеству зафиксированных случаев коронавируса Украина занимает 33 место.
По состоянию на 31 июля в стране зафиксировано 70 300 больных.
Границы ЕС и коронавирус
Каждые две недели официальное представительство Евросоюза публикует перечень стран так называемой зеленой зоны.
В опубликованном 30 июля документе Украины в перечне опять нет. Его составляют, учитывая эпидемиологическую ситуацию в странах и количество активных больных на 100 тыс. населения.
Граждане стран, которые есть в списке, получают право на свободное пересечение границы еврозоны — без дополнительных справок и обязательной обсервации.
Для туристов из других стран мира (кроме срочных случаев) въезд на территорию ЕС пока запрещено.
По статистике в мире на 30 июля коронавирус был зафиксирован у 16 957 763 человек.