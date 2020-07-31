Согласно статистике от университета Джона Хопкинса, по состоянию на 31 июля статистика коронавируса в мире преодолела отметку 17 млн.

Во всем мире было выявлено 17 238 832 случая коронавируса, 10 085 296 человек выздоровели и еще 671 983 летальных случая.

За сутки заболело 281 069 новых случаев заболевания.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 4493661;

Бразилия — 2610102;

Индия — 1582028;

Россия — 832993;

Южная Африка — 482 169.

Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:

США — 152 040;

Бразилия — 91 263;

Великобритания — 46084;

Мексика — 46 тыс .;

Италия — 35132.

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В списке стран мира по количеству зафиксированных случаев коронавируса Украина занимает 33 место.

По состоянию на 31 июля в стране зафиксировано 70 300 больных.

Границы ЕС и коронавирус

Каждые две недели официальное представительство Евросоюза публикует перечень стран так называемой зеленой зоны.

В опубликованном 30 июля документе Украины в перечне опять нет. Его составляют, учитывая эпидемиологическую ситуацию в странах и количество активных больных на 100 тыс. населения.

Граждане стран, которые есть в списке, получают право на свободное пересечение границы еврозоны — без дополнительных справок и обязательной обсервации.

Для туристов из других стран мира (кроме срочных случаев) въезд на территорию ЕС пока запрещено.

По статистике в мире на 30 июля коронавирус был зафиксирован у 16 957 763 человек.