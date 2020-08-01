5 тропических фруктов, которые стоит употреблять чаще

Кроме привычных яблок, вишен, клубники и абрикосов есть вкусные и полезные тропические фрукты, которые все еще остаются для Украинской экзотическими. Кумкват, маракуя, авокадо, папайя, киви в подборке Фактов ICTV, которые стоит включить в свой рацион.

Кумкват — небольшой оранжевый фрукт, похожий на апельсин. Ежедневное употребление такого фрукта в небольшом количестве помогает бороться со стрессом и инфекционными заболеваниями. Кумкват не менее полезный для улучшения вида волос, ногтей и кожи.

Читайте также: Как начать правильно питаться — 9 советов

Маракуйя (плод страсти) — фиолетовый или желтый фрукт продолговатой формы, с мякотью и съедобными косточками внутри. Маракуйя имеет высокое содержание витамина А, который необходим для кожи, зрения и иммунной системы, и витамина С, который является прекрасным антиоксидантом, улучшает приток крови, в частности к мозгу и нервной системы.

Мякоть страстных фруктов содержит много пищевых волокон. А клетчатка является важным компонентом каждой диеты. Это помогает регулировать работу пищеварительной системы и поддерживать кишечник здоровым.

Также этот тропический фрукт рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, поскольку он имеет низкий гликемический индекс (Gl), поэтому после его употребления не возникает резкого повышения уровня сахара в крови.

Всем известное авокадо на самом деле является фруктом. Существует несколько клинических исследований, которые показывают, что его употребление помогает поддерживать сердечно-сосудистое здоровье. Авокадо также содержит питательные вещества и биоактивные соединения, которые могут помочь уменьшить риск набора лишнего веса / ожирения.

Семена авокадо можно назвать естественным источником для профилактики и лечения язвы желудка из-за содержания в нем полезных веществ.

Карика папайя — известный во всем мире фрукт, распространенный в тропических и субтропических регионах. Мякоть содержит витамины А, С и Е, витамины группы В, такие как пантотеновая кислота и фолат, минералы: магний и калий, а также пищевые волокна.

Исследования показали, что питательные вещества, присутствующие в его составе, благоприятно влияют на организм, защищая его от сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращая вред, вызванной свободными радикалами. Также папайя помогает в лечении сахарного диабета и снижении уровня холестерина. Таким образом, мякоть и другие части растения (листья и семена) обладают антиоксидантным, гипотензивное, гипогликемическое и гиполипидемическое действие, что, в свою очередь, может способствовать профилактике и лечению ожирения, а также связанных с ними нарушений обмена веществ.

Киви известный как “царь фруктов”, с очень высоким содержанием витамина С и сбалансированным питательным составом минералов, клетчатки и некоторых полезных для здоровья метаболитов, которые имеют важное значение для здоровья человека.

Киви содержит витамин K, следы кальция и фосфора, которые способствуют здоровью костей. Употребление такого витамина помогает предотвратить остеопороз. Витамин К также играет важную роль в свертывании крови. Один киви обеспечивает 23-30% суточной потребности в витамине взрослого человека.

Выше упомянутый фрукт обеспечивает организм витамином Е. Антиоксидантные свойства витамина Е и его способность защищать кожу от воздействия солнца могут предотвратить кожные болезни.

Фрукты стали причиной проведения различных праздников и фестивалей, такие как во Франции. Еще с 1933 года в городке Ментон проходит феерический фестиваль лимонов. Во время праздника люди с восторгом наблюдают за огромными скульптурами, сделанными из лимонов, апельсинов и др. Фестиваль завораживает своим величием и оригинальностью, поскольку ежегодно фигуры, сделанные из фруктов, не повторяются.

Фото: Burst, Unsplash

Источники: PubMed, Medical News Today, Sciencedirect.