Это безумие: британцу, у которого отпал пенис, вырастили новый на руке

У британца Малкольма Макдональда буквально отпал пенис из-за ужасного заражения крови — но у него вырос новый на его руке благодаря врачам.

Специалисты должны были переместить орган в нужное место еще два года назад, но все время что-то мешало, а недавно процесс застопорила пандемия коронавируса. Из-за этого Макдональд ходит с пенисом на руке уже четыре года.

— Даже я не привык к этому. Но когда вы думаете об этом, это действительно удивительно. То, что они могут сделать мне новый пенис вообще, невероятно, но то, что они могут вырастить его на моей руке, просто сногсшибательно. Это похоже на странный научно-фантастический комикс. Но это мой шанс на нормальную жизнь, — признался житель Великобритании.

Отец двоих детей после потери полового органа стал отшельником и начал сильно пьянствовать.

Затем врач Малкольма рассказал ему о профессоре Дэвиде Ральфе, который является специалистом по строительству пенисов.

У Макдональда взяли часть кожи с левой руки и свернули, чтобы сформировать “пенис” с собственными кровеносными сосудами и нервами.

Хирурги создали уретру и установили две трубки. При этом ручной насос позволит ему иметь “механическую” эрекцию.

— Конечно, это безумие — иметь пенис на руке. Но не много кто сможет похвастаться дизайнерським пенисом, — сказал Малкольм.

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Врачи пришили пенис спустя сутки после повреждения

В Великобритании хирурги отметились успешной операцией, когда пришили мужчине пенис спустя сутки после повреждения.

Оказалось, что мужчина сам отсек себе половой орган во время приступа шизофрении.

Во всем мире провели только около 100 реплантаций — повторных приживлений полового органа.