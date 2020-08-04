Исследователи из Калифорнийского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) провели моделирование пандемии коронавируса.
Согласно их выводам, открытие школ вместе с другими ослабление карантина (увеличение количества родителей, которые возвращаются на работу, рост общения между людьми) спровоцируют вторую волну коронавируса, которая будет значительно масштабнее, чем первая.
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По оптимистическому сценарию можно отследить 68% контактов людей с положительным результатом, а по пессимистическому — 40%.
Исследователи считают, что в худшем случае вторая волна может быть в 2,3 раза масштабнее первой.
Стоит отметить, что исследования проводились в Великобритании.
Коронавирус в мире
Согласно статистике коронавируса в мире, в целом по состоянию на 4 августа в мире зафиксирован 18 193 291 случай инфицирования, за сутки заболели более 175 тыс. человек.
С начала эпидемии выздоровели 10 852 611 пациентов, из которых 2 093 405 – в Бразилии. От осложнений, вызванных Covid-19, умеро 691 642 человека.
Источник: Sky News