Исследователи из Калифорнийского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) провели моделирование пандемии коронавируса.

Согласно их выводам, открытие школ вместе с другими ослабление карантина (увеличение количества родителей, которые возвращаются на работу, рост общения между людьми) спровоцируют вторую волну коронавируса, которая будет значительно масштабнее, чем первая.

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По оптимистическому сценарию можно отследить 68% контактов людей с положительным результатом, а по пессимистическому — 40%.

Исследователи считают, что в худшем случае вторая волна может быть в 2,3 раза масштабнее первой.

Стоит отметить, что исследования проводились в Великобритании.

Коронавирус в мире

Согласно статистике коронавируса в мире, в целом по состоянию на 4 августа в мире зафиксирован 18 193 291 случай инфицирования, за сутки заболели более 175 тыс. человек.

С начала эпидемии выздоровели 10 852 611 пациентов, из которых 2 093 405 – в Бразилии. От осложнений, вызванных Covid-19, умеро 691 642 человека.

Источник: Sky News