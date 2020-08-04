С 2022 в Национальный календарь прививок включать вакцинацию против пневмококковой инфекции.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что такая вакцинация будет проводиться трижды: первые две прививки — в первый год жизни и третью прививку — во второй год жизни.

— Несмотря на пандемию, мы делаем все меры для дополнительного расширения календаря прививок и расширение перечня инфекционных болезней, от которых можем и должны защищаться путем иммунопрофилактики, — сказал Ляшко.

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Заместитель главы Минздрава пояснил, что сейчас ведомство проводит переговоры с Министерством финансов Украины для того, чтобы включить в Государственный бюджет 2020 деньги для закупки вакцины, которая будет включена в Национальный календарь прививок.

— И начнем вакцинировать, начиная с января 2022 года, — сказал чиновник.

Справка

Во всем мире пневмококковая инфекция — одна из основных причин смертности среди детей до 5 лет. Согласно оценкам ВОЗ ежегодно в мире регистрируется 1,6 млн летальных случаев вследствие пневмококковых заболеваний, около 50% из них — среди детей до 5 лет.

Пневмококк является причиной таких опасных заболеваний, как менингит, бактериемия и сепсис. В 2018 году зарегистрировано 43 случая пневмококкового менингита, из них 10 — среди детей до 17 лет.

Больше всего случаев среди детского населения — 50% (5 человек) зарегистрировано в возрасте 5-9 лет.

Защититься от заболевания можно, получив дозу соответствующей вакцины.