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Антитела от Covid-19 есть в 10% населения планеты — ВОЗ

Антитела от коронавируса имеют 10% населения планеты.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила представитель ВОЗ Мария Ван Керхе.

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— Большинство исследований вирусологов показывают, что менее 10% населения серопозитивны, то есть были инфицированы и теперь имеют антитела от коронавируса, — заявила Мария Ван Керхе.

Самый высокий риск заразиться — у работников здравоохранения и полицейских, и поэтому среди них показатели заболеваемости повышены.

Есть ли антитела до Covid-19 определяет ИФА-тестирования. Тест является обязательным для медиков, органов власти и силовых структур.

Коронавирус в мире

273 тыс. новых случаев коронавируса в мире зафиксировали 5 августа. Общее количество зараженных достигло 18  466 594.

В то же время выздоровели уже 11 058 317 пациентов. Жертвами пандемии стали 699 134 человека.

Источник: ВОЗ

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