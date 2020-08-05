Google дудл 5 августа: Наденьте маску, спасите жизни

Google своим новым дудлом 5 августа напомнил человечеству о том, что ношение масок может спасти жизнь в разгар распространения Covid-19 во всем мире.

Нажав на Google, поисковик переведет вас на страницу результатов поиска, где предупреждается об опасности инфицирования коронавирусом людей, которые не носят маски.

Страница Google Doodle Наденьте маску, сохраните жизни также содержит полезные советы по Covid-19. Основы: носите маску, мойте руки, держите безопасную дистанцию.

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Коронавирус в мире

Всего число случаев Covid-19 в мире по состоянию на 5 августа превысило 18,5 млн и продолжает расти. За минувшие сутки зафиксировано более 273 тыс. новых заражений.

Жертвами Covid-19 от начала пандемии стали 699 134 человека, 11 058 317 пациентов — выздоровели.