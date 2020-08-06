Ученые установили, что сперматозоид движется не так, как считалось 350 лет. При движении он не раскачивает хвост в разные стороны, а только движет им в одну сторону.

Исследование проводили ученые из Великобритании и Мексики и опубликовали его в Science Advances.

В 1677 году голландский натуралист Антони ван Левенгук описал сперматозоиды, как ”живые анималкулы” с хвостами, которые во время плавания двигаются, как угри в воде. С тех пор все исследования опирались на эту теорию.

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Британские ученые, в своем исследовании использовали высокоскоростную камеру, а для отслеживания движения использовали 3D-микроскоп.

Ученые обнаружили, что хвост сперматозоида не двигается из стороны в сторону.

— После каждого удара сперматозоид переворачивается, — говорит ученый Гермес Гаделья.

Открытие может помочь диагностировать так называемую некачественную сперму — более половины случаев бесплодия связана с репродуктивным здоровьем мужчин.

Мужская бисексуальность существует

Бисексуальность у мужчин существует. К такому выводу пришли ученые из Великобритании и США.

Они провели ряд исследований, которые подтвердили их предположения.

Исследования проводились для того, чтобы установить справедливость, поскольку женская бисексуальность воспринимается в обществе проще, чем мужская.

Источник: Science Advances