Какие лекарства от коронавируса производства Украины тестируют — список

Четыре компании в Украине осуществляют клинические исследования препаратов для лечения Covid-19, в частности, симптоматического.
Согласно данным на сайте Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения, в нашей стране проводятся клинические испытания четырех лекарственных средств:
- АМИЗОН MAKC (АО Фармак);
- Амиксин IС (ОДО ИНТЕРХИМ);
- Корвитин (ПАО НПЦ Борщаговский ХФЗ);
- Биовен (ООО БИОФАРМА ПЛАЗМА).
Как известно, эти препараты уже зарегистрированы в Украине и продаются в аптеках, но в их инструкциях нет информации по лечению Covid-19.
Сейчас компании проводят исследования, в которых принимают участие люди от 18 до 65+ лет.
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Существуют ли лекарства против Covid-19
По состоянию на 7 августа 2020 года специальных лекарств от Covid-19 до сих пор не изобретено.
Сейчас в мире известно о препаратах, которые только облегчают симптомы коронавирусной болезни.
По заявлению Всемирной организации здравоохранения, пока нет подтверждений, что какой-нибудь препарат может вылечить Covid-19 или предотвратить заболевание.