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Какие лекарства от коронавируса производства Украины тестируют — список

Четыре компании в Украине осуществляют клинические исследования препаратов для лечения Covid-19, в частности, симптоматического.

Согласно данным на сайте Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения, в нашей стране проводятся клинические испытания четырех лекарственных средств:

  • АМИЗОН MAKC (АО Фармак);
  • Амиксин IС (ОДО ИНТЕРХИМ);
  • Корвитин (ПАО НПЦ Борщаговский ХФЗ);
  • Биовен (ООО БИОФАРМА ПЛАЗМА).

Как известно, эти препараты уже зарегистрированы в Украине и продаются в аптеках, но в их инструкциях нет информации по лечению Covid-19.

Сейчас компании проводят исследования, в которых принимают участие люди от 18 до 65+ лет.

Читайте: Лекарственные средства с доказанной эффективностью: справочник Rx index 2020

Существуют ли лекарства против Covid-19

По состоянию на 7 августа 2020 года специальных лекарств от Covid-19 до сих пор не изобретено.

Сейчас в мире известно о препаратах, которые только облегчают симптомы коронавирусной болезни.

По заявлению Всемирной организации здравоохранения, пока нет подтверждений, что какой-нибудь препарат может вылечить Covid-19 или предотвратить заболевание.

Источник: СНБО

Фото: Dreamstime

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