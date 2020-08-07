Какие лекарства от коронавируса производства Украины тестируют — список

Четыре компании в Украине осуществляют клинические исследования препаратов для лечения Covid-19, в частности, симптоматического.

Согласно данным на сайте Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения, в нашей стране проводятся клинические испытания четырех лекарственных средств:

АМИЗОН MAKC (АО Фармак);

Амиксин IС (ОДО ИНТЕРХИМ);

Корвитин (ПАО НПЦ Борщаговский ХФЗ);

Биовен (ООО БИОФАРМА ПЛАЗМА).

Как известно, эти препараты уже зарегистрированы в Украине и продаются в аптеках, но в их инструкциях нет информации по лечению Covid-19.

Сейчас компании проводят исследования, в которых принимают участие люди от 18 до 65+ лет.

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Существуют ли лекарства против Covid-19

По состоянию на 7 августа 2020 года специальных лекарств от Covid-19 до сих пор не изобретено.

Сейчас в мире известно о препаратах, которые только облегчают симптомы коронавирусной болезни.

По заявлению Всемирной организации здравоохранения, пока нет подтверждений, что какой-нибудь препарат может вылечить Covid-19 или предотвратить заболевание.