Когда будет вакцина от коронавируса – на этот вопрос у мировых правительств разные ответы.

Президент РФ Владимир Путин уже заявил о регистрации “первой в мире” вакцины в России, а его американский коллега Дональд Трамп все “подгоняет” ученых.

Россия зарегистрировала “первую в мире”

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, заявил 11 августа президент страны Владимир Путин.

Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром им. Гамалеи, официально зарегистрирована в Минздраве России, сообщил Путин.

Президент добавил, что испытания вакцины дали положительные результаты, и у всех добровольцев сформировался иммунитет к коронавирусу.

Путин сообщил, что прививку даже сделала его дочь, которая после этого выздоровела.

Вакцина основана на аденовирусе и содержит мертвые частицы Covid-19, которые не могут размножаться и поэтому безопасны.

Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января.

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В США верят, что вакцину разрешат в ноябре

Даже если оправдаются самые оптимистичные прогнозы и вакцина против Covid-19 будет разрешена для использования в США в ноябре, подавляющее большинство американцев смогут сделать прививки не раньше весны или лета следующего года.

Такой вероятный график прозвучал в интервью и замечаниях ведущих американских специалистов.

Эти комментарии противоречат заявлению президента Дональда Трампа, который сказал, что вакцина может быть готова ко дню выборов 3 ноября, ведь он “всех подталкивает”.

— Я твердо уверен, что к концу года у нас будет вакцина, и она будет введена в эксплуатацию, возможно, даже после того, как мы ее получим, — сказал американский лидер.

Великобритания ждет к Рождеству

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил 21 июля, что в “лучшем случае” вакцина от Covid-19 будет готова к Рождеству.

Это заявление последовало после того, как ученые из Оксфордского университета обнаружили, что разрабатываемая вакцина вызвала “хороший иммунный ответ почти у всех подопытных”.

Хэнкок также пообещал сделать вакцину доступной для других стран.

— Мы будем рекомендовать вакцину только тогда, когда будем знать, что она клинически безопасна, — сказал министр.

Источник: AA, Euronews, hindustantimes