2020 год запомнится многим борьбой с коронавирусной болезнью. И быстро появились мистические средства, которые позволяют преодолеть Covid-19.

Касается это как препаратов, так и предметов повседневного быта, которые должны защитить людей от инфекции.

Панические настроения в обществе длительное время способствовали тому, что люди искали любой метод, который поможет им снизить шансы заболевания коронавирусом.

Но они не всегда срабатывали.

Факты ICTV рассказывают о реальных и псевдоизобретениях, направленных на борьбу с Covid-19.

Странные изобретения

За время пандемии не обошлось и без очень странных изобретений, целью которых была то ли действительно защитить людей от коронавируса, то ли просто нажиться любым образом.

Например, индийская компания Siyaram’s выпустила одежду из так называемой анти-коронавирусной ткани. Она якобы эффективна против 99,94% частиц коронавируса, которые попадают на ткань.

В своем заявлении компания утверждала, что новинку тестировали во Всемирной организации здравоохранения.

— Мы запустили наш ассортимент анти-коронавирусной ткани после проведения надлежащих исследований и сбора данных, испытав ткань в сертифицированной ВОЗ и утвержденной правительством индийской лаборатории, известной австралийской лаборатории с использованием международно принятых протоколов, — заявил вице-президент компании Шридхар Сони.

Однако ученые обращают внимание на то, что сейчас не доказано, что одежда является значительным распространителем Covid-19. Поэтому, даже если ткань и работает, это не делает ее основной защитой от инфекции.

Еще одной интересной новинкой стал хлеб, который должен был повысить иммунитет от коронавируса. Однако очень быстро этот продукт убрали с прилавков, ведь было понятно, что подобные вещи только вводят в заблуждение людей.

— Странные вещи, делает Covid-19: Modern Foods только что выпустил хлеб, который может помочь повысить иммунитет куркумой, имбирем, гвоздикой, перцем, тмином, — отреагировал на новинку в Twitter бизнесмен Ллойд Матиас.

Он также шутил о том, что возможно вскоре мы увидим кровати с аппаратами для вентиляции легких.

Strange things #COVID19 does: Modern Foods has just launched a bread that can help boost immunity with turmeric, ginger, clove, pepper, cumin and jaggery. What’s more a free face mask!???? Won’t be before we have offers guaranteeing an ICU bed with a ventilator? pic.twitter.com/eqlvR4tw7U — Lloyd Mathias (@LloydMathias) July 16, 2020

Что-то подобное действительно произошло, и в некоторых странах рекламировали матрасы с антикоронавирусним покрытием. В азиатских государствах быстро уведомили полицию об этих чудо-матрасах.

И не только в странах Востока происходит подобное. Российская актриса Ирина Горбачева дала интервью Евгению Черняку, на которое пришла с тейпом на шее. Она заявила, что таким образом защищается от коронавируса.

— Это тейпы, которые пропитаны лекарствами, которые сейчас в разработке. И когда из меня воздух выходит, то становится стерильным, и входит — стерильный, — сказала Горбачева.

Однако тейпы используют для того, чтобы защищать суставы после травмы. Считается, что они защищают от повторного травмирования и острой боли, а также улучшают заживление ран.

Непонятно каким образом, даже с экспериментальными лекарствами, тейпы влияют на очистку кислорода, который попадает в организм.

А недавно появилась “изюминка” от РФ, на которую уже успели отреагировать многие страны и организации.

Гонка за вакциной

Разработка вакцины ведется невероятными темпами многими странами и компаниями. Сейчас тесты на людях проходят около 30 вакцин, еще 135 находятся в разработке.

Понятно, что это превратилось и некую гонку, в которой задействовали все доступные ресурсы, чтобы как можно скорее завершить разработку вакцины, ведь коронавирус вряд ли куда-то исчезнет.

— В Бразилии был обычный подъем, как и везде в начале, потом все пошло на спад, все успокоились, все хорошо, и затем в Бразилии наступил период для болезней, соответствующий нашему ноябрю, и теперь Бразилия — первая в мире. Страна в четыре-пять раз меньше Соединенных Штатов — заболеваемость и смертность выше, чем в США. Вот что такое сезон. И вот это к нам придет в ноябре-декабре, когда, как известно, респираторный сезон. Он немножко варьируется. Допустим, у гриппа в конце октября может быть, может в конце ноября — зависит от погоды, от многих изменений. Но у всех респираторных вирусов есть сезон. Будет ли сезон у Covid-19? Нам трудно сказать. Мы не жили целый год с ним, мы всего шесть месяцев с ним живем, — рассказал в интервью УНН эпидемиолог Михаил Фаворов.

11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что в стране разработали действенную вакцину от коронавируса, что стало шоком, наверное, не только для россиян, но и всего мира.

До этого российская вакцина не числилась как таковая, что даже вошла в первую стадию тестирования, а глава государства уже заявляет о том, что ее зарегистрировали как такую, что готова к использованию.

New York Times уже давно следит за состоянием разработки вакцин от Covid-19 и пишет, что российский препарат только на первой из трех стадий тестирования на людях.

Это означает, что она может быть опасной для определенных групп людей, ведь ее тестировали только на небольшом количестве испытуемых. В то же время Путин уверял, что вакцина прошла все необходимые проверки.

В Минздраве Германии заявили, что имеются сомнения касательно эффективности и безопасности вакцины РФ.

— Положительный баланс пользы и риска для вакцины должен быть продемонстрирован, прежде чем ее можно будет использовать в широком масштабе, — сообщили в немецком Минздраве.

Поэтому сейчас ФРГ не собирается заказывать российскую наработку.

Не оставили без внимания препарат и американские чиновники. Помощница президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй раскритиковала создание вакцины в РФ ведь она, по ее мнению, даже не дошла до третьей фазы испытаний. Кроме того, она усомнилась в стандартах ее разработки.

Министр здравоохранения США Алекс Азар сказал, что на первый план должна выходить безопасность препарата, а не скорость его разработки.

— Важно не быть первым с вакциной, а получить вакцину, которая является безопасной, эффективной для жителей Америки и мира… Нам нужны прозрачные данные третьей фазы, которые указывают, что вакцина является безопасной и эффективной, — выразил мнение Азар относительно вакцины РФ.

То есть многие сомневаются в реальной действенности вакцины, которая была разработана настолько быстро. Даже те препараты, которые уже находятся на третьей стадии тестирования на людях могут утвердить лишь в конце 2020 года.

А массовое вакцинирование начнут и того позже. Поэтому скептицизм в этом случае не будет лишним.

ВОЗ обратила внимание на российские заявления и планирует убедиться в безопасности вакцины, проанализировав данные исследований.

— ВОЗ поддерживает контакты с российскими учеными и властями страны и ожидает возможности проанализировать информацию об испытаниях вакцины, — сообщили в организации.

Реальные наработки

Пока все ожидают создания действенной и безопасной вакцины против Covid-19, ученые и изобретатели со всего мира не оставляют попытки сделать нашу жизнь во время пандемии более безопасной.

Конечно, у нас есть маски, антисептики и мыло, которые прекрасно помогают в противодействии заражению инфекцией, но мы многое до сих пор не знаем о ней.

Многие из изобретений еще проходят тестирование, и не доступны для широкой общественности. Однако есть и такие вещи, как бесконтактный распылитель антисептика, который можно увидеть и в украинских супермаркетах.

Еще год назад мы не думали о том, что нечто подобное может понадобиться. Многие изобретатели, в частности украинские, уделяют внимание средствам личной защиты. Сейчас они являются единственной проверенной возможностью защитить других от себя.

В начале пандемии одноразовые маски разлетались с прилавков, поэтому сейчас рекомендуют использовать многоразовые маски. Предоставить им правильную форму можно и вручную, но есть простые устройства, которые помогут это сделать и быстрее, и на большем отрезке ткани.

Это лишь один из примеров того, что сейчас используют. Более интересные вещи до сих пор на стадии наработок.

Ученые из Университета Колумбии уже несколько лет работают над новым типом ультрафиолетовых ламп, которые не будут вредить человеку и одновременно будут убивать значительную часть вредных микроорганизмов.

В современном мире подобное решение нужно как никогда, поэтому и исследования значительно ускорились. В июне команда физика Дэвида Бреннера опубликовала исследование, в котором говорится о том, что их разработка убивает 99,9% частиц коронавируса в каплях в воздухе.

Также не оставляют попыток создать специальные фильтры, которые задерживали бы зараженные частицы, которые распространяются в воздухе.

Особое внимание уделяется именно распространению инфекции воздушно-капельным путем, особенно в закрытых помещениях. Недавно исследователи из Техасского центра сверхпроводимости в Университете Хьюстона и Национальной лаборатории Гелвестона презентовали нагреваемые никелевые воздушные фильтры.

Они способны убивать около 99,8% частиц коронавируса, которые попадают в систему кондиционирования из комнаты, что значительно уменьшает шансы заражения.

Однако до сих пор неизвестно, насколько полезной эта система будет в “полевых условиях”. Ведь не факт, что она будет справляться с большой нагрузкой.

Пандемия продолжается, но жизнь не останавливается и все пытаются приспособиться к этим стрессовым условиям. Конечно, пройдет еще много времени, пока появится решение, которое позволит больше не бояться Covid-19.

До этого времени появится много интересных изобретений, но нужно быть внимательным и различать средства для страхования жизни и вещей, которыми просто пытаются нажиться или показать свое превосходство.

Владислав Бомбела