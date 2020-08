2020 год запомнится многим борьбой с коронавирусной болезнью. И быстро появились мистические средства, которые позволяют преодолеть Covid-19.

Касается это как препаратов, так и предметов повседневного быта, которые должны защитить людей от инфекции.

Панические настроения в обществе длительное время способствовали тому, что люди искали любой метод, который поможет им снизить шансы заболевания коронавирусом.

Но они не всегда срабатывали.

Факты ICTV рассказывают о реальных и псевдоизобретениях, направленных на борьбу с Covid-19.

За время пандемии не обошлось и без очень странных изобретений, целью которых была то ли действительно защитить людей от коронавируса, то ли просто нажиться любым образом.

Например, индийская компания Siyaram’s выпустила одежду из так называемой анти-коронавирусной ткани. Она якобы эффективна против 99,94% частиц коронавируса, которые попадают на ткань.

В своем заявлении компания утверждала, что новинку тестировали во Всемирной организации здравоохранения.

Однако ученые обращают внимание на то, что сейчас не доказано, что одежда является значительным распространителем Covid-19. Поэтому, даже если ткань и работает, это не делает ее основной защитой от инфекции.

Еще одной интересной новинкой стал хлеб, который должен был повысить иммунитет от коронавируса. Однако очень быстро этот продукт убрали с прилавков, ведь было понятно, что подобные вещи только вводят в заблуждение людей.

Он также шутил о том, что возможно вскоре мы увидим кровати с аппаратами для вентиляции легких.

Strange things #COVID19 does: Modern Foods has just launched a bread that can help boost immunity with turmeric, ginger, clove, pepper, cumin and jaggery. What’s more a free face mask!???? Won’t be before we have offers guaranteeing an ICU bed with a ventilator? pic.twitter.com/eqlvR4tw7U

— Lloyd Mathias (@LloydMathias) July 16, 2020