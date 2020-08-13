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Факты / Lifestyle

Возбудитель, симптомы и лечение – что известно о сибирской язве

Сибирская язва – это инфекционная болезнь, у которой возбудителем является бактерия Bacillus anthracis. Споры этой бактерии выделяют токсины, которые и вызывают определенные симптомы и высокий процент смертности.

Как передает сибирская язва

Сибирская язва — зоонозная инфекция, а это означает, что она передается от животных человеку. Чаще всего это травоядные животные: козы, коровы и овцы.

Заражается человек, когда споры сибирской язвы проглатываются, вдыхаются или попадают в организм через ссадины или порезы. Также люди могут заразиться, если ухаживают или принимают участие в забое больного животного, или находятся в контакте с зараженными продуктами животного происхождения: мясо, кровь, шерсть, шкура, кости.

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К слову, сибирская язва не передается от человека к человеку.

Пути, по которым передается сибирская язва:

  • контактный — через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за зараженными животными; во время земляных работ, где в почве есть споры сибирской язвы;
  • алиментарный — употребление в пищу мяса больного животного;
  • аэрогенный (воздушно-пылевой) — ингаляция спор;
  • трансмиссивный — укусы насекомых.

Симптомы сибирской язвы

Инкубационный период сибирской язвы 2-3 дня, однако колебания могут быть от нескольких часов до 8-14 суток.

Три формы сибирской язвы: кожная, легочная, кишечная.

В первые часы у человека резко повышается температура до 38-40° и возникает слабость.

Симптомы:

  • высокая температура тела;
  • головная боль;
  • карбункул (чирей в народе) с быстрым нарастанием отека и зуд (кожная форма);
  • сильные колющие боли в груди и одышка (легочная форма);
  • диарея и рвота с примесью крови, режущие боли в животе (кишечная форма).
Сибирская язва

Фото: Dreamstime

Лечение сибирской язвы

Сибирская язва лечится исключительно в стационаре. Споры возбудителя чувствительны к антибиотикам. Однако не стоит заниматься самолечением, потому что если не начать правильное лечение вовремя, то это может привести к летальному исходу.

При малейшем подозрении — обращайтесь к врачу.

Сибирская язва в Одесской области

В Одесской области зафиксировали случай заболевания человека сибирской язвой.

О подозрении на заболевание стало известно еще 7 июля 2020 года, однако больной не обращался за медицинской помощью. Через месяц его состояние значительно ухудшилось.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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