Сибирская язва – это инфекционная болезнь, у которой возбудителем является бактерия Bacillus anthracis. Споры этой бактерии выделяют токсины, которые и вызывают определенные симптомы и высокий процент смертности.
Как передает сибирская язва
Сибирская язва — зоонозная инфекция, а это означает, что она передается от животных человеку. Чаще всего это травоядные животные: козы, коровы и овцы.
Заражается человек, когда споры сибирской язвы проглатываются, вдыхаются или попадают в организм через ссадины или порезы. Также люди могут заразиться, если ухаживают или принимают участие в забое больного животного, или находятся в контакте с зараженными продуктами животного происхождения: мясо, кровь, шерсть, шкура, кости.
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К слову, сибирская язва не передается от человека к человеку.
Пути, по которым передается сибирская язва:
- контактный — через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за зараженными животными; во время земляных работ, где в почве есть споры сибирской язвы;
- алиментарный — употребление в пищу мяса больного животного;
- аэрогенный (воздушно-пылевой) — ингаляция спор;
- трансмиссивный — укусы насекомых.
Симптомы сибирской язвы
Инкубационный период сибирской язвы 2-3 дня, однако колебания могут быть от нескольких часов до 8-14 суток.
Три формы сибирской язвы: кожная, легочная, кишечная.
В первые часы у человека резко повышается температура до 38-40° и возникает слабость.
Симптомы:
- высокая температура тела;
- головная боль;
- карбункул (чирей в народе) с быстрым нарастанием отека и зуд (кожная форма);
- сильные колющие боли в груди и одышка (легочная форма);
- диарея и рвота с примесью крови, режущие боли в животе (кишечная форма).
Лечение сибирской язвы
Сибирская язва лечится исключительно в стационаре. Споры возбудителя чувствительны к антибиотикам. Однако не стоит заниматься самолечением, потому что если не начать правильное лечение вовремя, то это может привести к летальному исходу.
При малейшем подозрении — обращайтесь к врачу.
Сибирская язва в Одесской области
В Одесской области зафиксировали случай заболевания человека сибирской язвой.
О подозрении на заболевание стало известно еще 7 июля 2020 года, однако больной не обращался за медицинской помощью. Через месяц его состояние значительно ухудшилось.