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Факты / Lifestyle

ВОЗ не внесла вакцину РФ от Covid-19 в перечень экспериментальных препаратов

Всемирная организация здравоохранения не включила российскую вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.

Хотя ВОЗ включила девять экспериментальных вакцин в механизм инвестирования Covax facility. Это позволяет странам инвестировать в разработку нескольких вакцин, чтобы получить ранний доступ, при этом теоретически обеспечивая финансирование развивающихся стран.

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— Мы не располагаем достаточной информацией в настоящее время для принятия решения, — заявил старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйдвард.

По его словам, переговоры с РФ продолжаются, чтобы получить информацию о состоянии продукта, испытаниях, которые были осуществлены.

РФ зарегистрировала “первую в мире вакцину” от Covid-19

11 августа президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.

По его словам, вакцина формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.

Путин добавил, что одна из его дочерей сделала себе такую прививку.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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