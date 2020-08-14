Всемирная организация здравоохранения не включила российскую вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.
Хотя ВОЗ включила девять экспериментальных вакцин в механизм инвестирования Covax facility. Это позволяет странам инвестировать в разработку нескольких вакцин, чтобы получить ранний доступ, при этом теоретически обеспечивая финансирование развивающихся стран.
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— Мы не располагаем достаточной информацией в настоящее время для принятия решения, — заявил старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйдвард.
По его словам, переговоры с РФ продолжаются, чтобы получить информацию о состоянии продукта, испытаниях, которые были осуществлены.
РФ зарегистрировала “первую в мире вакцину” от Covid-19
11 августа президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.
По его словам, вакцина формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.
Путин добавил, что одна из его дочерей сделала себе такую прививку.