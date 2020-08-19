Как отличить потерю обоняния при коронавирусе от гриппа

Потеря запаха в случае заболевания коронавирусом имеет другую природу происхождения, чем во время обычного гриппа.

Таковы результаты нового исследования европейских ученых.

Во время простуды запах и ощущение вкуса у пациентов обычно несколько ухудшаются, а больные коронавирусом могут не отличить горькое от сладкого.

Потеря запаха у людей с Covid-19 обычно происходит резко: ученые сделали вывод, что это напрямую связано с воздействием вируса на нервную систему человека.

Также у пациентов с коронавирусом практически не наблюдаются случаи насморка — одного из главных симптомов гриппа и простуды.

Иммунитет к Covid-19

Коронавирус, вероятно, станет распространенным заболеванием вроде простуды, так как иммунитет к инфекции исчезает уже через три месяца после выздоровления.

Таковы предварительные результаты исследования команды британских ученых из King’s College в Лондоне.

Было проведено наблюдение за 90 пациентами с Covid-19 — через три месяца только у 17% пациентов сохранился иммунинет к вирусу.