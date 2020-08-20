После того, как российского политика Алексея Навального срочно госпитализировали в Омске, появились различные предположения, что стало причиной ухудшения его состояния.

Одним из них является то, что оппозиционера могли отравить сильным психодислептиком оксибутиратом натрия. Что это за вещество и как оно может влиять на организм человека — читайте в материале.

Название психодислептик используют в медицине, когда говорят о веществах, вызывающих галлюцинации. Одним из таких и есть оксибутират натрия.

Внешне — это кристаллический порошок белого цвета, который практически не имеет запаха, но солоноватый на вкус. Он легко растворяется в воде и напитках. Продается бутират в виде порошка или жидкости.

Читайте: Состояние Навального удалось стабилизировать — медики

Влияние оксибутирата натрия на организм человека

Большие дозы этого вещества влияют на человека как общая анестезия, а в малых дозах он действует как снотворное. Кроме того, бутират — это синтетический наркотик. Если его использовать его из расчета 1,5 грамма (это медицинская доза), то человек расслабляется.

Если взять больше, чем три грамма, то можно почувствовать эйфорию и чрезмерное эмоциональное возбуждение. А вот чтобы отравить человека, в жидкость нужно было добавить не менее 20-30 мл бутирата.

Симптомы отравления

В случае передозировки оксибутиратом натрия наблюдается:

потеря сознания;

рвота;

судороги;

затруднение дыхания (возможна остановка дыхания);

брадикардия (сердце делает до 40-50 уд/мин);

снижение температуры.

Пока окончательный диагноз Алексею Навальному врачи не установили. Они все еще ждут результатов исследований.

Российский политик находится в больнице в Омске, он впал в кому. Врачи подключили Навального к аппарату искусственной вентиляции легких.