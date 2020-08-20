Коронавирус и путешествия: как подхватить инфекцию в салоне самолета

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Все зависит от места: есть ли риск подхватить коронавирус в самолете

Исследователи Массачусетского института технологий в США рассчитали вероятность инфицирования коронавирусом в самолете во время путешествий.

Были выделены три главных фактора, которые могут спровоцировать заражение опасным вирусом:

  • в салоне должен находиться пассажир с Covid-19;
  • во время громкого кашля или чихания маска человека не сможет сдержать передачу частиц со слизью;
  • больной пассажир должен сидеть ближе, чем рекомендуемое расстояние дистанцирования.

За основу исследования был взят 3-часовой полет с 100% заполненностью мест — в таком случае шансы подхватить Covid-19 составляют один на 4,3 тыс.

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Еще одно исследование провел Институт медицинской вирусологии Университета Гете во Франкфурте.

Авиарейсом Тель-Авив — Франкфурт летели семеро инфицированных пассажиров, которые, не зная этого, заразились коронавирусом от менеджера отеля. В результате этого рейса заболели еще двое пассажиров, которые сидели прямо напротив инфицированных туристов.

А вот на борту рейса США — Тайвань, который был совершен 31 марта, было 12 пассажиров с коронавирусом.

По прибытии тесты на обнаружение Covid-19 сделали всем 328 пассажирам и членам экипажа. Однако оказалось, что никто из них не заразился.

Первым и единственным случаем вспышки коронавируса на борту самолета был рейс из Великобритании во Вьетнам в начале марта. Тогда один пассажир инфицировал 14 пассажиров и членов экипажа.

Низкие шансы подхватить коронавирус в самолете исследователи объясняют несколькими факторами — мощная система вентиляции, жесткие правила безопасности и слежение за их выполнением — обязательность масок, температурный скрининг и тщательная дезинфекция салона.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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