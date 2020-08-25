ВОЗ назвала лечение коронавируса плазмой крови экспериментальным

Лечение коронавируса с помощью плазмы крови, которую берут у пациентов, которые уже побороли инфекцию, является экспериментальным и требует более детального исследования.

— Мы не можем назвать его результаты информативными. Сейчас эффективность такого лечения не является в полной мере подтвержденной, — сообщила заместитель главы ВОЗ Сумия Сваминатан.

Поскольку особенности крови у людей являются индивидуальными, такое лечение нельзя унифицировать для всех пациентов.

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Сумия Сваминатан отметила, что правительства государств могут использовать такой способ лечения, но перед этим необходимо тщательно просчитать все преимущества и риски.

Мнения мировых держав также разнятся-президент США Дональд Трамп назвал лечение Covid-19 С помощью плазмы крови прорывом, а вот объединение британских ученых склоняются к официальному заявлению ВОЗ.

Целесообразность карантина в Европе

Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге заявил, что вводить повторный карантин в Европе нет никакого смысла.

С начала пандемии европейские страны получили большой опыт борьбы с Covid-19, и сейчас ВОЗ находится в полной готовности к противодействию локальным вспышкам инфекции.

Таким образом можно будет предотвратить остановку в работе образовательной системы, торговли и экономики.