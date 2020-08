ВОЗ ожидает стремительный рост смертности от коронавируса зимой

Коронавирус усилится ближе к зиме. Тогда же может вырасти смертность пациентов.

Об этом заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

С приближением зимы, младшая возрастная группа войдет в более тесный контакт с летним населением.

— Потому возрастет количество заражений и госпитализаций. А смертность от коронавируса в поколения 60+ высока, — добавил Клюге.

