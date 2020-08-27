ВОЗ ожидает стремительный рост смертности от коронавируса зимой

Коронавирус усилится ближе к зиме. Тогда же может вырасти смертность пациентов.

Об этом заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

— Смертность от Covid-19 может вырасти к зиме. В холодное время, люди меньше времени будут проводить на улице, а больше в помещениях, — заявил региональный директор.

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С приближением зимы, младшая возрастная группа войдет в более тесный контакт с летним населением.

— Потому возрастет количество заражений и госпитализаций. А смертность от коронавируса в поколения 60+ высока, — добавил Клюге.

Watch LIVE for a virtual press briefing following the first meeting of the Pan-European Commission on Health and Sustainable Development %26 a situation update on #COVID19 in the European Region https://t.co/IWegxMLj2E — WHO/Europe (@WHO_Europe) August 27, 2020

ВОЗ назвала метод лечения коронавируса

Лечение коронавируса с помощью плазмы крови, которую берут у пациентов, уже побороли инфекции, является экспериментальным. В ВОЗ призывают дальше проводить детальные исследования в этом направлении.

Правительства государств могут использовать такой способ лечения, но перед этим необходимо тщательно просчитать все преимущества и риски.

Источник: ВОЗ