Коронавирус повлиял на психическое здоровье миллионов человек — ВОЗ

Пандемия коронавируса влияет на психическое здоровье людей во всем мире.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Вирус распространил тревогу и страх, а также нарушил работу служб психического здоровья.

— Около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона ежегодно умирают от употребления алкоголя, а каждые 40 секунд один человек умирает от самоубийства, — подчеркнул Тедрос Аданом Гебреисус.

Читайте: Европе не нужен повторный карантин — ВОЗ

В странах с низким и средним уровнем дохода более 75% людей с психическими и неврологическими проблемами вообще не получали никакого лечения.

Во время пандемии, ситуация только ухудшилась, поскольку многие психиатрических заведения закрылись, а на их месте развернули больницы для больных Covid-19.

ВОЗ прогнозирует рост смертности

Коронавирус усилится ближе к зиме. Тогда же может вырасти смертность среди пациентов в возрасте 60+, прогнозируют в ВОЗ.

В холодное время, люди меньше времени будут проводить на улице, а больше в помещениях, что приведет к увеличению социальных контактов.

Источник: ВОЗ