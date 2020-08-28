Коронавирус повлиял на психическое здоровье миллионов человек — ВОЗ

Пандемия коронавируса влияет на психическое здоровье людей во всем мире.
Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.
Вирус распространил тревогу и страх, а также нарушил работу служб психического здоровья.
— Около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона ежегодно умирают от употребления алкоголя, а каждые 40 секунд один человек умирает от самоубийства, — подчеркнул Тедрос Аданом Гебреисус.
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В странах с низким и средним уровнем дохода более 75% людей с психическими и неврологическими проблемами вообще не получали никакого лечения.
Во время пандемии, ситуация только ухудшилась, поскольку многие психиатрических заведения закрылись, а на их месте развернули больницы для больных Covid-19.
ВОЗ прогнозирует рост смертности
Коронавирус усилится ближе к зиме. Тогда же может вырасти смертность среди пациентов в возрасте 60+, прогнозируют в ВОЗ.
В холодное время, люди меньше времени будут проводить на улице, а больше в помещениях, что приведет к увеличению социальных контактов.
Источник: ВОЗ