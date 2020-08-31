Больных в 10 раз больше: иммунолог о реальной статистике Covid-19 в Украине

Массовые скрининговые тесты детей школьного возраста и преподавателей позволит обезопасить образовательный процесс в школах.

Так как необходимо иметь актуальную информацию об их состоянии здоровья, заявил в интервью Интерфаксу иммунолог Андрей Волянский.

— Карантин в отношении образования должен быть адаптивным не по географическим зонам, а по группам риска для детей дошкольного возраста, школьников, студентов и преподавателей, — сказал Волянский.

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Основой для мониторинга состояния здоровья учащихся может быть стандартный медосмотр, который позволил бы оценить риски конкретного ребенка.

Волянский прогнозирует, что в сентябре антитела к коронавирусу могут быть обнаружены в 3-5% детей школьного возраста.

— В холодный период года растет заболеваемость респираторными инфекциями — вирусные, бактериальные и гриппом, что, безусловно, будет и в текущем сезоне, — заявил он.

Официальные данные по количеству инфицированных очень резко отличаются от реальных. За ними, в Украине инфицировано 0,3% населения, но в реально их в 5 или 10 раз больше, говорит иммунолог.

— Нужно этих людей проявлять анализами на наличие антител, чтобы они знали свой статус, чтобы понимали, как они могут работать, учить или учиться, — подчеркнул Волянский.

Дистанционное обучение

В Украине с 1 сентября не будут работать исключительно те школы, которые расположены в красной зоне карантина.

Школы из других трех зон будут работать в обычном режиме, но с определенными правилами работы на карантине.