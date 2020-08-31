Что такое авитаминоз и гиповитаминоз, чем опасны эти заболевания, как они проявляются и как лечить – читайте в материале Фактов ICTV.

Авитаминоз и гиповитаминоз – в чем разница?

Многие не различают авитаминоз и гиповитаминоз, подразумевая под этими состояниями нехватку витаминов в организме. Врачи разделяют два понятия:

авитаминоз – это опасное заболевание, вызванное длительным непоступлением витаминов в организм. Если не хватает нескольких полезных веществ, диагностируется поливитаминоз. Авитаминоз опасен для жизни и здоровья. Он проявляется серьезными заболеваниями: цингой (в случае отсутствия витамина C), рахитом (в случае отсутствия витамина D), бери-бери (нехватка B1).

гиповитаминоз – болезненное состояние, которое встречается гораздо чаще. Оно возникает, когда с пищей поступает меньше витаминов, чем требуется организму.

Ошибочно приравнивать гиповитаминоз к авитаминозу. Гиповитаминоз можно устранить, пересмотрев образ жизни и режим питания. Авитаминоз требует медицинской помощи и незамедлительного лечения.

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Причины гиповитаминоза

Заболевание может быть вызвано:

неполноценным несбалансированным питанием;

стрессами;

неблагоприятной экологической ситуацией в регионе;

чрезмерными физическими нагрузками;

приемом некоторых лекарственных препаратов;

нарушениями в работе пищеварительной системы;

генетическими факторами, влияющими на усвояемость питательных веществ.

Симптомы гиповитаминоза

Симптомы авитаминоза и гиповитаминоза обязательно проявятся на общем самочувствии. Человек ощущает утомляемость, сонливость, ухудшение сна. Может появиться кровоточивость десен, сухость кожи, ломкость волос и ногтей.

Нехватка витамина A проявляется в виде сухости, шелушения кожи, ломкости волос, появления стоматита на слизистой ротовой полости. Часто наблюдается снижение остроты зрения, в особенности при перемещении из света в темноту.

Недостаток витамина D проявляется депрессией, утомляемостью, плохим настроением и подавленностью. Может возникнуть лишний вес. Особенно опасна нехватка витамина D для детей и пожилых людей, так как он влияет на усвояемость кальция и фосфора, от которых зависит крепость костной ткани.

Дефицит витамина Е проявляется мышечной слабостью, проблемами с ходьбой и координацией, ухудшением зрения, онемением и покалыванием конечностей.

Нехватка витамина C (аскорбиновая кислота) проявляется снижением иммунитета, упадком жизненных сил, кровоточивостью десен и хрупкостью сосудов (в результате чего часто возникают гематомы), отечности конечностей, анемией, бледностью и сухостью кожи, повышенной утомляемостью, болями в конечностях.

При дефиците В1 наблюдается нарушение сна, раздражительность, ухудшение памяти, боли в животе, плохая работа кишечника.

При дефиците В12 ощущается слабость, головокружение, плохая чувствительность конечностей, а также нарушается работа нервной системы.

Как диагностировать гиповитаминоз?

Диагностика гиповитаминоза возможна посредством сдачи анализов. Необходимо обратится к гастроэнтерологу, диетологу или терапевту и сдать анализы на определение концентрации витаминов в крови и моче.

Опытные врачи могут выявить заболевание без лабораторных исследований, на основании комплекса симптомов и визуального осмотра.

Лечение гиповитаминоза

Лечение авитаминоза и гиповитаминоза зависит от степени тяжести заболевания. В большинстве случаев достаточно:

принять курс витаминов (поливитаминные комплексы или один из витаминов, которого не хватает в организме);

пересмотреть образ жизни и режим питания;

пролечить сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта (при наличии).

Введите в рацион продукты, которые содержат необходимые вам витамины:

А – морковь, любая печень, тыква, абрикосы, персики, все красные, желтые и оранжевые овощи;

В1 – пивные дрожжи, проросшие зерна пшеницы, отруби, печень, сердце, горох, орехи;

В2 – яйца, печень, мясо, молоко, рыба, зеленые овощи (шпинат, брокколи);

В9 – творог, зелень и овощи, печень, хлеб;

В12 – печень, сердце и другие субпродукты, красная рыба, крабы, сыр;

C – крыжовник, черная смородина, клубника, болгарский перец, капуста (брокколи, белокочанная, брюссельская), цитрусовые, шиповник;

D – рыба и рыбий жир, мука грубого помола, молоко.

Правильное питание улучшает самочувствие, повышает иммунитет, придает тонус и улучшает качество жизни. Подобрать сбалансированный рацион можно самостоятельно без помощи диетолога. Как начать правильно питаться – читайте в материале Фактов ICTV.