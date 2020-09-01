Бег — лучший и самый дешевый способ для похудения и поддержания здоровья. Для этого не нужно искать тренажерный зал, бассейн и профессионального тренера, который распишет тренировки. Вы просто выходите на улицу, захватив с собой хорошее настроение, ищете парк или стадион и бежите к мечте.

Для того, чтобы бег для похудения стал эффективным, следуйте нескольким правилам, которые публикуют Факты ICTV.

Бег известен, как один из древнейших способов укрепления здоровья. Как в древней Греции военных в первую очередь учили бегать, а лучших отправляли на Олимпиаду, так и сегодня в армиях это основа физической подготовки.

Все потому что, во время физических нагрузок на свежем воздухе насыщение клеток тела кислородом. При тренировке налаживается обмен веществ и нормализация работы сердца и укрепления иммунитета.

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Три главных правила, которых нужно соблюдать при занятиях бегом для похудения:

отсутствие медицинских противопоказаний — проблемы с суставами и мышцами, со спиной или сердечно-сосудистой системы;

удобная одежда и обувь. Она не должена быть слишком большой или свободной. Важно и место для пробежек — это может быть парк или стадион. По возможности не бегать по асфальту — так можно травмировать суставы;

регулярные тренировки, которые продолжаются более 40 мин. Жиры вступают в обменные процессы примерно в такое время при непрерывной работе. Важен график тренировок — они должны проходить примерно в то же время.

Бег по утрам

Первые результаты можно увидеть через месяц пробежек три раза в неделю. Для достижения видимого результата необходимо три месяца,

— Эффективен бег утром. Он позволяет организму сбросить выработанную энергию за ночь и ”зарядиться” на весь день. Во время тренировок следует использовать пульсометр, установить на телефон программу fat bern. Она позволяет измерять пульс и выбирать правильную скорость бега. Также надо помнить, что эффективности также придаст правильное питание. Пища должна быть обогащена белками, витаминами, минералами. — говорит финтес- тренер Игорь Болта.

Бег трусцой

Бег трусцой имеет еще другое название — джоггинг. Это бег в медленном темпе, но на большие дистанции. Скорость бегуна составляет не более 8 км \ час. Его уникальность в том, что его не нужны ни специальные места или комбинации упражнений. Самому можно быть инструктором и самостоятельно решать где бегать.

Такой темп бега дает возможность дышать и разговаривать, а сам процесс не истощает и приносит удовольствие.

Ранее Факты ICTV публиковали топ-10 способов, как разнообразить занятия бегом. Можно чередовать быстрый бег и промежуточный отдых в виде бега трусцой, старайтесь построить свой путь через препятствия.