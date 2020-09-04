Диетологи рекомендуют для похудения употреблять на завтрак злаки, яйца и салаты.

От того, насколько правильно мы начинаем день, зависят процессы метаболизма и то, как будут накапливаться жиры в нашем организме.

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Американские врачи рекомендуют употреблять на завтрак:

1. Овсяная каша, сваренная на молоке или воде. В нее можно добавить мед, сухофрукты или свежие ягоды, а также различные орехи.

2. Мюсли с молоком или йогуртом. Один из главных критериев — мюсли должны быть без сахара.

3. Свежий салат из фруктов.

4. Омлет из 1-2 яиц с добавлением овощей и зелени.

5. Творог с ягодами будет на завтрак не только полезным, но и вкусным.

6. Бутерброд из цельнозернового хлеба, листа салата или огурца и кусочка сыра или отварной курицы.

7. Для того чтобы ваш организм наполнить утром белком и железом, следует есть гречневую кашу на молоке.

8. Салат из авокадо. Способ приготовления: порежьте 1-2 авокадо, добавьте к нему 1 отварное яйцо и 2 ст. ложки тертого сыра. Использование масла для салата необязательно, так как авокадо жирный плод.

9. Завтрак из овсяных хлопьев. Способ приготовления: 2-3 ч. ложки хлопьев, 100-150 г йогурта и можно добавить свежих или замороженных ягод. Все ингредиенты поместить в блендер и взбить до образования однородной массы. В конце добавить немного льняного масла.

10. Порежьте яблоко кусочками и добавьте 1-2 ст. ложки овсяных хлопьев. Все это заправить кефиром или йогуртом.

Как похудеть

Существует три базовых правила как похудеть быстро. По словам Екатерины Бут, более известной под псевдонимом Катя Жесть, нужно ввести интервали между прийомами пищи.

Второе правило, которое должно быть, уменьшение обьема порции до 300 грамм, третье — отказ от вредной пищи.