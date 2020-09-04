Сколько можно пить алкоголя, чтобы не получить ожирение – исследование

Даже легкое употребление алкоголя связано с повышенным риском ожирения и метаболического синдрома, показало исследование, в котором приняли участие 27 млн ​​взрослых людей.

Стандартный напиток — это бокал вина или бутылка пива 0,3

Результаты исследования, которое было представлено на Европейском и Международном конгрессе по ожирению (ECOICO), показали, что ожирение может вызвать употребление более половины стандартного алкогольного напитка в день (что эквивалентно 7 г этанола).

Это касается как мужчин, так и женщин.

По сравнению с трезвенниками, мужчины, которые выпивали в среднем от половины до одного обычного напитка в день (7,1-14 г алкоголя), имели примерно на 10% больше шансов заболеть ожирением и метаболическим синдромом.

В то же время те, кто потребляли до двух напитков в день, на 25% больше рисковали получить проблемы.

Самый высокий риск наблюдался у мужчин, выпивавших более двух напитков или 24 г алкоголя в день — они имели на 34% больше шансов заболеть ожирением и на 42% больше шансов получить метаболический синдром.

Результаты исследования показали похожие результаты и среди женщин.

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Сколько можно пить алкоголя — рекомендация ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения определяет стандартный алкогольный напиток как 10 г чистого этанола.

Эксперты ВОЗ рекомендуют мужчинам и женщинам не превышать дозу в два стандартных напитка в день.

Источник: Medical Express