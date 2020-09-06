С приходом осенних холодов и дождей, организм человека начинают атаковать вирусы. Ситуацию в этом году ухудшает пандемия Covid-19, которая заставляет придерживаться карантинных правил и меньше выходить на улицу. Отсутствие солнца и свежего воздуха ухудшает иммунитет, который так важен в наше время.
Но врачи советуют перед приемом витаминов проконсультироваться у специалиста.
Читайте: Норма воды и лучшие фрукты: топ-7 мифов о правильном питании
Для чего нужны витамины:
- укрепление иммунитета;
- стрессоустойчивость;
- повышение активности и мышечной выносливости;
- здоровый внешний вид волос, ногтей, кожных покровов.
— Среди признаков недостатка витаминов — снижение аппетита, головокружение, слабость. Тусклость волос также может быть признаком авитаминоза. Правильно подобранные витамины полностью обеспечивают тело питательными веществами и насыщают клетки необходимыми микроэлементами, — говорит врач-терапевт Мария Саламаха.
Какие витамины нужно принимать осенью:
- Витамин А необходим для борьбы с процессами старения;
- Витамин В1 необходим для нервной системы и кожи;
- Витамин В6 также важен для нервной системы и нормальной работы мозга;
- Витамин Н дает организму энергию и укрепляет нервную систему. Его употребление укрепляет ногти и волосы;
- Витамин С — антиоксидант, который укрепляет нервную систему;
- Витамин D3 — витамин, который помогает улучшить обмен веществ и укрепляет кости;
- Витамин Е — важный для кожи и нормального гормонального баланса.
Выбирая конкретный препарат ориентируйтесь на состав, в котором должны быть перечислены витамины, советует врач.
Правильное питание
Для устойчивого иммунитета важно правильно питаться. Это повышает самочувствие, улучшает иммунитет и поднимает тонус организма.
Подобрать правильное питание можно самостоятельно без помощи диетолога. Но нужно помнить, что резкое изменение привычек питания — это серьезный удар для организма.