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Факты / Lifestyle / Здоровье

Какие витамины пить осенью, чтобы укрепить иммунитет

С приходом осенних холодов и дождей, организм человека начинают атаковать вирусы. Ситуацию в этом году ухудшает пандемия Covid-19, которая заставляет придерживаться карантинных правил и меньше выходить на улицу. Отсутствие солнца и свежего воздуха ухудшает иммунитет, который так важен в наше время.

Но врачи советуют перед приемом витаминов проконсультироваться у специалиста.

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Для чего нужны витамины:

  • укрепление иммунитета;
  • стрессоустойчивость;
  • повышение активности и мышечной выносливости;
  • здоровый внешний вид волос, ногтей, кожных покровов.

— Среди признаков недостатка витаминов — снижение аппетита, головокружение, слабость. Тусклость волос также может быть признаком авитаминоза. Правильно подобранные витамины полностью обеспечивают тело питательными веществами и насыщают клетки необходимыми микроэлементами, — говорит врач-терапевт Мария Саламаха.

Какие витамины нужно принимать осенью:

  • Витамин А необходим для борьбы с процессами старения;
  • Витамин В1 необходим для нервной системы и кожи;
  • Витамин В6 также важен для нервной системы и нормальной работы мозга;
  • Витамин Н дает организму энергию и укрепляет нервную систему. Его употребление укрепляет ногти и волосы;
  • Витамин С — антиоксидант, который укрепляет нервную систему;
  • Витамин D3 — витамин, который помогает улучшить обмен веществ и укрепляет кости;
  • Витамин Е — важный для кожи и нормального гормонального баланса.

Выбирая конкретный препарат ориентируйтесь на состав, в котором должны быть перечислены витамины, советует врач.

Правильное питание

Для устойчивого иммунитета важно правильно питаться. Это повышает самочувствие, улучшает иммунитет и поднимает тонус организма.

Подобрать правильное питание можно самостоятельно без помощи диетолога. Но нужно помнить, что резкое изменение привычек питания — это серьезный удар для организма.

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