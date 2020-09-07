Китай представил две вакцины от коронавируса

Две фармацевтические компании из Китая впервые представили свои потенциальные вакцины от коронавируса.
Сейчас они проходят третий этап клинических испытаний, сообщает The Jakarta post.
Вакцину разработали компании Sinovac Biotech и Sinopharm. Образцы показали на выставке в Пекине.
— На них возлагают большие надежды, — цитирует газета власти Китая.
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В компаниях ожидают получить разрешение на их использование до конца этого года.
Вакцина от коронавируса
Первой о разработке вакцины против коронавируса заявила Россия. Лекарство разработали ученые исследовательского центра им. Гамалеи из Москвы.
Ученые уверяют, что их вакцина прошла необходимые проверки, и она формирует стойкий иммунитет к Covid-19.
В первой и второй фазах исследований вещество спровоцировало выработку антител к Covid-19 во всех 76 испытуемых.
Источник: The Jakarta post