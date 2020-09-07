PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

Китай представил две вакцины от коронавируса

Две фармацевтические компании из Китая впервые представили свои потенциальные вакцины от коронавируса.

Сейчас они проходят третий этап клинических испытаний, сообщает The Jakarta post.

Вакцину разработали компании Sinovac Biotech и Sinopharm. Образцы показали на выставке в Пекине.

— На них возлагают большие надежды, — цитирует газета власти Китая.

Читайте: Вакцина от Covid-19 может появиться раньше при одном условии

В компаниях ожидают получить разрешение на их использование до конца этого года.

Вакцина от коронавируса

Первой о разработке вакцины против коронавируса заявила Россия. Лекарство разработали ученые исследовательского центра им. Гамалеи из Москвы.

Ученые уверяют, что их вакцина прошла необходимые проверки, и она формирует стойкий иммунитет к Covid-19.

В первой и второй фазах исследований вещество спровоцировало выработку антител к Covid-19 во всех 76 испытуемых.

ИсточникThe Jakarta post

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка