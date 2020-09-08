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Факты / Lifestyle / Здоровье

Бесплатные прививки в Украине делают от 10 инфекций — список

В Украине бесплатно можно вакцинироваться против 10 инфекционных заболеваний.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте: В Минздраве рассказали о запасах вакцин в Украине

Все вакцинации проводят в соответствующих пунктах прививок, действующих в больницах.

Бесплатно можно прививаться от:

  • туберкулеза;
  • полиомиелита;
  • дифтерии;
  • столбняка;
  • коклюша;
  • кори;
  • паротита;
  • краснухи;
  • вирусного гепатита B;
  • гемофильной инфекции.

— Все вакцины высокого качества и они верифицированы ВОЗ, — заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Вакцины против коронавируса

В мире три страны заявили о третьем этапе испытаний вакцины против коронавируса. Клинические испытания проводят на добровольцах.

Первой, о готовом препарате для борьбы с Covid-19, заявила Россия. Их вакцина Спутник V скоро выйдет в гражданский оборот.

В Германии готовятся к клиническим испытаниям вакцины от концернов BioNTech и Pfizer Inc.

7 сентября свои разработки показали китайские корпорации Sinovac Biotech и Sinopharm.

По данным ВОЗ, в мире разрабатывается до 30 перспективных вакцин от коронавируса.

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