Бесплатные прививки в Украине делают от 10 инфекций — список

В Украине бесплатно можно вакцинироваться против 10 инфекционных заболеваний.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Все вакцинации проводят в соответствующих пунктах прививок, действующих в больницах.

Бесплатно можно прививаться от:

туберкулеза;

полиомиелита;

дифтерии;

столбняка;

коклюша;

кори;

паротита;

краснухи;

вирусного гепатита B;

гемофильной инфекции.

— Все вакцины высокого качества и они верифицированы ВОЗ, — заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Вакцины против коронавируса

В мире три страны заявили о третьем этапе испытаний вакцины против коронавируса. Клинические испытания проводят на добровольцах.

Первой, о готовом препарате для борьбы с Covid-19, заявила Россия. Их вакцина Спутник V скоро выйдет в гражданский оборот.

В Германии готовятся к клиническим испытаниям вакцины от концернов BioNTech и Pfizer Inc.

7 сентября свои разработки показали китайские корпорации Sinovac Biotech и Sinopharm.

По данным ВОЗ, в мире разрабатывается до 30 перспективных вакцин от коронавируса.