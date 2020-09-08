Бесплатные прививки в Украине делают от 10 инфекций — список

В Украине бесплатно можно вакцинироваться против 10 инфекционных заболеваний.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Все вакцинации проводят в соответствующих пунктах прививок, действующих в больницах.
Бесплатно можно прививаться от:
- туберкулеза;
- полиомиелита;
- дифтерии;
- столбняка;
- коклюша;
- кори;
- паротита;
- краснухи;
- вирусного гепатита B;
- гемофильной инфекции.
— Все вакцины высокого качества и они верифицированы ВОЗ, — заявил глава Минздрава Максим Степанов.
Вакцины против коронавируса
В мире три страны заявили о третьем этапе испытаний вакцины против коронавируса. Клинические испытания проводят на добровольцах.
Первой, о готовом препарате для борьбы с Covid-19, заявила Россия. Их вакцина Спутник V скоро выйдет в гражданский оборот.
В Германии готовятся к клиническим испытаниям вакцины от концернов BioNTech и Pfizer Inc.
7 сентября свои разработки показали китайские корпорации Sinovac Biotech и Sinopharm.
По данным ВОЗ, в мире разрабатывается до 30 перспективных вакцин от коронавируса.