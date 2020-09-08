Что дать ребенку в школу на обед сейчас самый актуальный вопрос среди родителей. Учебный год 2020-2021 уже начался, но в условиях пандемии коронавируса в Украине большинство школьных столовых не работает.

Сейчас, чтобы избежать нежелательного передвижения учебным заведением, ученикам выдают сухие завтраки — бургер, сок или вода, иногда фрукты или сладкая выпечка.

Родителям нужно самостоятельно собрать полноценный обед с собой в школу. Ведь ребенок достаточно много времени проводит в учебном заведении, а здоровые обеды помогут избежать вредных перекусов и привыкнуть к здоровому и сбалансированному питанию.

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Обед для ребенка должен быть комплексным, содержать углеводы, белки и жиры.

По словам диетолога Юлии Поворознюк, на обед с собой в школу лучше давать комбинированные блюда, а именно бутерброды с сыром для обеспечения суточной нормы жиров и с мясом (обеспечение белков), сезонные овощи и яйца.

— Взять в школу на обед можно бутерброд с сыром и мясом, но важно помнить, что это должна быть домашняя котлета или отбивная, а не купленная в магазине колбаса. Также для полноценной поддержки организма и обеспечения белками ребенку можно на обед дать вареные яйца (куриные, перепелиные), которые заблаговременно будут почищены, — говорит Юлия Поворознюк.

Лучшим вариантом будет цельнозерновой хлеб. Он может быть пшеничный, ржаной, гречишный или с отрубями.

Если готовить обед из белого хлеба, ребенок быстро проголодается и не получит нужное количество питательных веществ.

— Как альтернатива хлебу, ребенок может брать на обед в школу хлебцы. Они бывают рисовые, гречневые, кукурузные, ржаные.

Также ребенку нужны овощи, чтобы организм получал витамины. Но здесь все зависит от сезонности и предпочтений ребенка. Это может быть огурец, морковь, помидор порезанный к бутерброду и т. д.

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Диетолог Юлия Поворознюк отмечает, чтобы обеспечить суточную норму жиров ребенку в школу можно давать орехи, которые предварительно будут замочены или ошпарены кипяченой водой.

Относительно видов орехов ограничений нет. Если у ребенка отсутствует аллергия, можно давать на обед грецкие орехи, миндаль, фундук и т. д.

— Нельзя давать соленые орешки, поскольку это вредно для желчного пузыря, печени и поджелудочной железы, — уточняет диетолог.

В качестве замены сладком ребенку в школу на обед лучше положить сухофрукты или сезонные фрукты (яблоки, груши, сливы).

Кроме того, Юлия Поворознюк говорит, что детям взять в школу на обед можно шоколад для лучшей работы мозга.

— Шоколад должен иметь не менее 56% какао бобов. Конфеты давать нельзя, так как они содержат трансжиры, — рассказывает Поворознюк.

Кроме того, в сутки ребенок без ущерба для своего здоровья и нормальной работы мозга должен съедать не более 25 г шоколада. Поэтому на обед с собой в школу ребенку можно положить маленький кусочек, а не целую плитку.

И конечно ребенку нужна вода, которая обеспечит полноценное функционирование организма.

В условиях пандемии коронавируса диетолог Юлия Поворознюк отмечает, что все продукты должны быть упакованы в специальный контейнер (ланч-бокс) и порезаны, если это овощи или фрукты, чтобы ребенок мог удобно и быстро все съесть вилкой, после чего обработать руки антисептиком. Ведь не каждый класс имеет доступ к проточной воде, чтобы помыть руки.