В Германии пройдут финальные испытания еще одной вакцины от коронавируса

В Германии готовятся к клиническим испытаниям вакцины против коронавируса, которую разрабатывает немецкая компания BioNTech совместно с американскими коллегами из Pfizer Inc.

Институт Пауля Эрлиха уже одобрил соответствующие испытания третьей фазы, сообщает Deutsche Welle.

Планируется, что в нем примут участие до 30 тыс. добровольцев, которые получат вакцину или плацебо.

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Если испытания пройдут успешно, компании в октябре планируют подать заявку о допуске их вакцины на рынок.

Китайская вакцина от Covid-19

Китайские корпорации Sinovac Biotech и Sinopharm представили свои вакцины от коронавируса. Образцы показали на выставке в Пекине 7 сентября.

Сейчас они проходят третий этап клинических испытаний — тестируются на добровольцах.

В компаниях ожидают получить разрешение на их использование до конца этого года.

Также свою вакцину разработала Россия. Первая партия препарата Спутник V получила разрешение на выпуск на территории страны.