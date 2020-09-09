В Зеньковском районе Полтавской области мужчина заболел лихорадкой Западного Нила. Это опасная болезнь, передающаяся через укусы комаров.
Больного с температурой 39 градусов госпитализировали в больницу. Есть у него и другие характерные симптомы — слабость и ломота в мышцах.
Методом иммунофлюоресценции у мужчины обнаружили антитела IgG к вирусу Западного Нила.
Вакцины для профилактики не существует, поэтому в Центре общественного здоровья рекомендуют защищаться от укусов комаров всеми возможными способами.
Вместе с тем следует знать, что инфицированный человек не заразен, то есть нет подтверждения случаев передачи вируса от человека к человеку.
На карте указаны энзоотические территории для ЛЗН в Украине.
Лихорадка Западного Нила в ЕС
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний в настоящее время располагает данными, что к концу августа 2020 года в Европе зафиксировано 122 случая заражения ЛЗН, 10 из них — летальные.
Сейчас известно о 54 зараженных и восьми смертях в Греции, в Испании — 44 инфицированных и две смерти, в Италии — 22 больных и двое — в Румынии.
В то же время в испанской провинции Севилья наблюдается вспышка этой болезни.
Кроме того, в начале 2020-го известно о 40 вспышках среди лошадей в Испании, Италии, Франции и Португалии.
В Украине случаи ЛЗН не фиксировались в течение последних двух лет.
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Что такое лихорадка Западного Нила
ЛЗН передается через укусы комаров. В тяжелых случаях сопровождается лихорадкой, воспалением оболочки и вещества головного мозга.
В зоне риска — сельские жители, а также охотники. Поэтому болезнь имеет еще одно название — утиная лихорадка.
Самая масштабная вспышка лихорадки Западного Нила в Европе произошла в 1996-1997 годах, когда в Румынии заболели около 5 тыс. человек.