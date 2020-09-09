В Зеньковском районе Полтавской области мужчина заболел лихорадкой Западного Нила. Это опасная болезнь, передающаяся через укусы комаров.

Больного с температурой 39 градусов госпитализировали в больницу. Есть у него и другие характерные симптомы — слабость и ломота в мышцах.

Методом иммунофлюоресценции у мужчины обнаружили антитела IgG к вирусу Западного Нила.

Вакцины для профилактики не существует, поэтому в Центре общественного здоровья рекомендуют защищаться от укусов комаров всеми возможными способами.

Вместе с тем следует знать, что инфицированный человек не заразен, то есть нет подтверждения случаев передачи вируса от человека к человеку.

На карте указаны энзоотические территории для ЛЗН в Украине.

Лихорадка Западного Нила в ЕС

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний в настоящее время располагает данными, что к концу августа 2020 года в Европе зафиксировано 122 случая заражения ЛЗН, 10 из них — летальные.

Сейчас известно о 54 зараженных и восьми смертях в Греции, в Испании — 44 инфицированных и две смерти, в Италии — 22 больных и двое — в Румынии.

В то же время в испанской провинции Севилья наблюдается вспышка этой болезни.

Кроме того, в начале 2020-го известно о 40 вспышках среди лошадей в Испании, Италии, Франции и Португалии.

В Украине случаи ЛЗН не фиксировались в течение последних двух лет.

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Что такое лихорадка Западного Нила

ЛЗН передается через укусы комаров. В тяжелых случаях сопровождается лихорадкой, воспалением оболочки и вещества головного мозга.

В зоне риска — сельские жители, а также охотники. Поэтому болезнь имеет еще одно название — утиная лихорадка.

Самая масштабная вспышка лихорадки Западного Нила в Европе произошла в 1996-1997 годах, когда в Румынии заболели около 5 тыс. человек.