Пандемия коронавируса далека от своего завершения и нам еще рано расслабляться.

Независимо от того, исчезнет ли вирус, или его удастся побороть с помощью вакцины, нужно будет готовиться и к новым вспышкам неизвестных болезней.

Эта пандемия станет не последней в истории, но у нас есть возможность извлечь уроки из ситуации с Covid-19.

Факты ICTV рассказывают, чему нас научила пандемия коронавируса и как готовиться к борьбе с новыми болезнями.

Капитализм катастроф

В течение последних десятилетий человечество значительно расслабилось в вопросе подготовки к вспышкам инфекций. В частности, так происходит потому, что финансирование подобных инициатив политизировано.

В комментарии Фактам ICTV консультант по управлению изменениями, инфекционист Вадим Аристов рассказал, что угроза эпидемий существовала давно, просто на нее не обращали внимания.

— Человечество очень расслабилось. Уже в 90-м году было 18 угрожающих вспышек эпидемий. В целом рост начался с 60-х годов, но проблема в том, что финансирование таких важных институтов очень политизировано в большинстве стран мира, — говорит Аристов.

Вместо того, чтобы вкладывать деньги в разработку лекарств против будущих болезней, фармацевтические компании концентрировали свое внимание на том, что способно принести прибыль здесь и сейчас.

С точки зрения бизнеса это логично, ведь нужно показывать результат инвесторам. Но на практике это — “выстрел” себе же в ногу, ведь когда начнется пандемия разработка лекарств будет и дорогой, и чрезвычайно быстрой.

— Из-за того, что старый капитализм построен на антистимулах — его называют капитализмом катастроф. Старые бизнес-модели позволяют заработать только на том, что имеет признаки катастрофы, или то, что из-за бездумности о последствиях приведет к катастрофе. Человечество ищет рецепты нового капитализма — через все более популярные “бирюзовые” организационные культуры. И для этого есть серьезные поводы: уровень катастроф становится все больше, и однажды может поставить человечество под угрозу выживания. В 2002-2003 годах уже была эпидемия коронавируса SARS-CoV, который не очень отличается от нынешнего SARS-CoV-2 (возбудителя Covid-19). С тех пор прошло 17 лет, но у нас сих пор нет проверенных лекарств и вакцины. За то время не было спроса от правительств по закупке таких препаратов или заказа их разработки. Фармацевтические компании не инвестировали собственные капиталы, потому что не видели спроса (значительного количества больных), — рассказывает инфекционист.

Нужно задуматься о том, чтобы изменить саму модель функционирования медицинских исследований, здравоохранения в целом.

Одним из вариантов является предоставление большей самостоятельности системе здравоохранения и финансовой независимости. То есть, правительства стран уже не так сильно будут влиять на ее развитие.

Например, если в стране начали реформу, на которую нужно 15 лет, то с избранием нового главы государства, план ее реализации не изменится.

А исследования не будут зависеть напрямую от финансовой выгоды тех или иных компаний.

— Нужно финансировать исследования по ускорению противодействия инфекциям. Нужно пытаться создать препараты, которые бы действовали на группы вирусов. Мы должны заранее нарабатывать арсенал, чтобы если что-то случится, а новая пандемия может начаться уже через 5-10 лет, быть готовыми, — высказывает мнение Аристов.

И кто знает, возможно, если бы человечество готовилось и вкладывало деньги в исследования различных вирусов, то и пандемии Covid-19 у нас бы не было.

Не последняя пандемия

Чума, Холера, Испанка — это болезни, которые перерастали в масштабные эпидемии и с которыми человечеству приходилось бороться сотни лет.

В настоящее время система здравоохранения на совершенно другом уровне и способна на вещи, которые даже несколько десятков лет назад назвали бы чудом. Но мы оказались совершенно не готовыми к пандемии.

— Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемий являются, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть готов лучше, чем в этот раз, — недавно высказал свое мнение гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

И подготовка должна начаться уже сейчас. В частности, страны должны обращать больше внимания на наращивание системы отслеживания контактов, ведь это позволит минимизировать распространение заболевания.

— Нужно иметь центральный эпидемиологический ресурсный хаб — методическое подразделение, которое может быстро развернуть сеть медицинских расследователей. Ведь держать около 30 тыс. эпидемиологов в Украине длительное время — дорого. Однако расследование контактов — это единственное, что может помочь быстро остановить инфекцию. Расследователями могут быть люди, которых наймут на несколько месяцев, им проведут интенсивный курс по методике расследования контактов, дадут доступ к электронной базе со всеми необходимыми инструментами и рабочее место в эпидимиологическом хабе региона, — рассказывает консультант по управлению изменениями.

В странах должна существовать целая система, которая будет готова при первой необходимости начать свое функционирование и противодействовать распространению инфекции.

Она должна включать в себя не только врачей, но и места, где можно будет работать и размещать больных.

— Поскольку пандемии будут, что уже понятно не только детям, но и политикам, странам нужно иметь отряды реагирования. Во время пандемии возрастет спрос на койки, однако в течение “мирного времени” их столько не понадобится. Соответственно, необходимо создать законсервированные корпуса, которые присутствовали бы в регионах. Чтобы в любое время там могли включить свет, отопление водоснабжение и ввести их в работу. Также нужны “ударные бригады”. Это должны быть врачи из обычных больниц, которые через дополнительное финансирование поддерживали бы особую подготовку по инфекционным болезням и реаниматологии. За это они должны быть готовы к экстренной мобилизации и переброске в места вспышек, — говорит Аристов.

Если даже законсервированных мест не хватает, можно заручиться поддержкой крупных компаний, которые имеют собственные хабы.

Их можно быстро переоборудовать на медицинские хостелы, где будут работать врачи и оказывать помощь пациентам.

Эти шаги помогут частично избежать ситуаций, которые возникали во время пандемии Covid-19. Меньше нагрузка на медицинскую систему не станет, но врачам хотя бы не придется выбирать между тем, кого спасать.

Но это лишь часть тех изменений, которые необходимы для подготовки к новым пандемиям. Система здравоохранения также должна перевоплотиться.

Изменения в здравоохранении

На примере пандемии коронавируса мы видим, что большинство систем здравоохранения оказались на грани. Так, фактически пандемия это “стрессовая ситуация” и быть готовым к ней на 100% невозможно.

Но из-за проблем с обслуживанием пациентов в некоторых странах смертность от Covid-19 достигала 13-14%, тогда как в среднем она колеблется на уровне 3%.

Многие специалисты склоняются к мнению, что дистанционный осмотр пациентов должен стать нормой для систем здравоохранения.

Конечно, диагностировать все болезни дистанционно не удастся, но чем меньше количество пациентов ждут приема доктора, тем меньше шанс у них подхватить что-то еще.

— Из-за дистанционных технологий не исчезнет посещение врачей. Я думаю, что личная встреча с врачом в кабинете с физическим осмотром останется. Но, например, повторный визит, или даже послеоперационное посещение больницы перейдут в дистанционный режим, — считает гендиректор PA Clinical Network Яан Сидоров.

По его мнению, вопрос лишь в том какой процент осмотров и консультаций перейдет в онлайн. Это может быть 10%, так и 60%.

Служба, известная в Украине как санитарно-эпидемиологическая, также должна вернуться, и не только в нашем государстве, но и во всех других. Так, она может носить уже другое название, но иметь те же функции.

Еще одна проблема, особенно в Украине, модернизация учреждений здравоохранения. Сейчас даже в США есть больницы, которые хоть и находятся рядом, не способны предоставить все необходимые услуги пациентам.

Для этого нужно уменьшить количество медицинских учреждений, чтобы не было таких, в которых пациентам оказывают услуги низкого качества.

Это не должно означать, что вместе с этим уменьшится количество врачей или коек, просто все будет оптимизировано.

В то же время, людям нужно напоминать, что посещать врача — это безопасно и правильно. В Украине многие привыкли ждать до последнего, чтобы обратиться за помощью и это нужно менять.

И эта осведомленность не должна исчезать во время пандемии.

— Я почти считаю это рекламной кампанией, чтобы убедить пациентов, что сейчас безопасно посещать врача. Только поднимем этот вопрос, только проинформируем их об этом, нужно также рассказать, что мы делаем в клиниках, чтобы сделать их безопасными для посещения, — говорит Сидоров.

На глобальном уровне нужно обратить особое внимание на ВОЗ, которую уже давно критикуют многие страны мира.

Сейчас эта структура стала слишком политизированной и больше заботится о том, чтобы всем угодить, а не о благосостоянии каждой страны. ВОЗ, скорее всего, не исчезнет в ближайшее время, но параллельно ей может появиться другая организация, которая будет лучше себя проявлять.

— Вполне возможно, что вместо ВОЗ создадут новую паралельную структуру, которую будут финансировать крупные филантропы. Она будет построена по другим алгоритмам — более активная и результативная. Это необходимо, ведь ВОЗ пытается уменьшить расходы, решения, чтобы они были сбалансированы, не было лишнего финансового давления на маленькие страны, чтобы большие страны не осуществляли политическое давление на ВОЗ из-за последствий для их большого бизнеса, — высказывает мнение Аристов.

Чему нас научила пандемия

Во время пандемии нам пришлось переосмыслить все — от привычных будней до того, как мы путешествуем и общаемся с родными.

На глобальном уровне можно выделить три основных урока. Во-первых, страны должны объединиться еще больше, чем когда-либо.

Мы уже увидели это в разработке вакцины от Covid-19. Большинство государств объединяют усилия для того, чтобы как можно скорее выпустить безопасную вакцину.

— Правительства, ученые и промышленность очень быстро готовят вакцину против коронавируса. Общественность могла бы больше оценить или, по крайней мере, понять сложность этой кризисной ситуации, и то, что есть много людей, которые очень настойчиво работают для прогресса науки с беспрецедентной скоростью, — считает старший научный руководитель в Janssen Vaccines & Prevention Джером Кастерс.

И в будущем сохранять эту тенденцию к объединению усилий, а не тяготения к инклюзивности стран, сторонником которой является, например, президент США Дональд Трамп.

Во-вторых, людям необходимо научиться приспосабливаться к новым реалиям и потреблять только качественную и проверенную информацию о новой болезни.

Через несколько месяцев после пандемии мы увидели, что жители многих стран перестали использовать средства индивидуальной защиты и придерживаться дистанции. А мобильность населения даже выросла по сравнению с доэпидемическим периодом.

В общем, людям нужно изменить свое отношение к тому, как болезни влияют на нашу повседневную жизнь. Если никто из вашего круга знакомых не заболел новым вирусом — это не значит, что его не существует.

В-третьих, мы научились тому, что удаленная работа, общение и тому подобное являются отличной возможностью для того, чтобы сдержать распространение болезни.

Да, представители далеко не всех профессий могут работать без личного присутствия, но диджитализация ведет к тому, что все больше и больше людей смогут работать из дома, тем самым уменьшая риск подхватить новое заболевание.

И эта практика может еще понадобиться, ведь миру нужно готовиться к новым вызовам в сфере здравоохранения.

Мы привыкли забывать о плохом. И, когда-то, события 2020 года будут вспоминаться как страшный сон.

Но пока этот “кошмар” продолжается необходимо мобилизовать все усилия, чтобы новая пандемия принесла миру гораздо меньше проблем.

Но если мы просто претерпим все и ничего не изменим, то через какое-то время можем сильно пожалеть. Это сейчас коронавирус несет наибольшую угрозу только для определенных групп населения и имеет показатель смертности в 3%, а ведь он может быть и 30%.

Владислав Бомбела