Украина рассчитывает на вакцину от Covid-19 для 20% населения — Степанов

По международной инициативе COVAX, Украина может рассчитывать на вакцину от коронавируса для 20% населения.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время телефонного разговора с министром здравоохранения Германии Йенсом Шпаном.

— Украина благодарна ЕС и Германии за непосредственный финансовый вклад и политическую поддержку международной инициативы COVAX, — сказал Степанов.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Однако, в Украине останется более 30 млн людей, которым требуется вакцину. Украина будет самостоятельно искать источники для поставок.

Германия готова вернуться к разговору о доступе Украины к вакцине, как только будет понятно, какие препараты пройдут клинические исследования.

Вакцины от коронавируса

Четыре страны заявили, что их вакцина против коронавируса, проходит третий этап испытаний. Препараты тестируют в РФ, Китая, Великобритании и Германии.

Сейчас они тестируют на добровольцах.

По данным ВОЗ, вакцины против Covid-19 поступят в продажу в середине 2021 года.