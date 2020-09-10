Погода в Украине уже начинает постепенно меняться — становится все прохладнее. Осень несет в себе немало рисков, связанных со здоровьем.

Привыкнув к летнему теплу, мы долго привыкаем, что нужно уже одеваться теплее и лишний раз не испытывать свой организм.

Один из актуальных вопросов следует у любителей спорта — можно ли бегать осенью на улице?

Факты ICTV попытались разобраться, как правильно бегать осенью, чтобы не заболеть.

Зачем бегать осенью

Условно беговой сезон длится с конца весны до начала осени, ведь это наиболее комфортный температурный период для бега.

Остальное время — так называемое межсезонье, когда занятия бегом становятся менее активными и частыми и люди переключаются на другие виды спорта.

Однако бегать осенью можно и даже нужно. Чтобы форма не терялась, а результаты не снижались, тренировочный процесс должен быть непрерывным.

Если сделать перерыв даже на месяц, то потом придется начинать чуть ли не сначала и снова входить в ритм.

Выбор одежды

С наступлением холодов надо больше внимания уделять выбору одежды.

Прежде всего, надо понимать, что беговая одежда должна обеспечивать тепловой комфорт. То есть, во время активной нагрузки вам не должно быть ни холодно, ни жарко. Такая зона комфорта у каждого разная, поэтому нужно подбирать индивидуально.

Даже если на улице немного холодно, через несколько минут бега тело согреется, станет тепло. Однако во время заминки следовало бы накинуть дополнительную одежду (при необходимости).

Также важно при низкой температуре закрывать уши.

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Правильный маршрут

Планировать маршрут необходимо заранее — желательно, чтобы пробежка закончилась в теплом помещении (например, сделать заминку уже дома).

Ведь если вспотевшим продолжить тренировки на холодном ветру, можно легко простудиться.

Если на улице ветрено, старайтесь проложить маршрут так, чтобы сначала бежать против ветра, а затем — по ветру.

Сразу после тренировки необходимо принять теплый душ, переодеться и выпить чай.

Это поможет быстро согреться, а чай восполнит количество жидкости в организме.

Как научиться бегать за 4 недели

Научиться бегать за четыре недели вполне возможно. За это время человек сможет проводить в движении до 30 минут непрерывно.

Но не стоит спешить, потому что организм должен адаптироваться.

Факты ICTV подготовили материал о том, как научиться бегать за четыре недели.