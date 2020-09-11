Минздрав Украины заказал Институту молекулярной биологии тест-системы, с помощью которых можно будет по одному образцу определить, чем болен человек – Covid-19 или гриппом.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что сейчас много тест-систем на наличие коронавируса, но впереди сезон гриппа, поэтому создание универсального теста, который будет определять разные виды вирусов, упростит ситуацию.

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По его словам, тест на 5-6 плашек будет четко показывать – это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь.

В ООН призвали страны выделить в $35 млрд для разработки тестов и вакцин против коронавируса.

При этом, по оптимистическому сценарию, вакцины поступят в продажу не раньше середины 2021 года.

Сейчас в мире разрабатывают полсотни вакцин. Уже четыре страны заявили о третьем этапе испытаний.